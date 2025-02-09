Son dakika spor haberlerinde Adana Demirspor'un Galatasaray maçında sahadan çekilmesi yer alıyor. Süper Lig'de bu akşam Rams Park'ta oynanan Galatasaray-Adana Demirspor maçının 33. dakikasında deplasman ekibi sahadan çekildi. Hakem Oğuzhan Çakır müsabakanın tatil edildiğini stat hoparlörlerinden anons etti. Peki tatil edilen Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman oynanacak?
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki Galatasaray-Adana Demirspor maçı, Adana ekibinin sahadan çekilmesinin ardından tatil edildi. Son dakika spor haberleri gündeminde ilk sıraya oturan gelişmenin ardından tatil edilen karşılaşmanın ne zaman oynanacağı da merak edildi. İşte Galatasaray-Adana Demirspor maçında yaşananlar.
ADANA DEMİRSPOR MAÇTAN ÇEKİLDİ
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Adana ekibi, müsabakanın 33. dakikasında sahadan çekildi ve soyunma odasına gitti. Bu olayın ardından Galatasaraylı futbolcular sahada kaldı ve yedek oyuncular kısa süreli bir antrenman yaptı.
Yaklaşık 25 dakika sonra stat hoparlörlerinden maçın hakemi Oğuzhan Çakır tarafından müsabakanın tatil edildiğinin anonsu yapıldı.
GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Adana Demirspor'un maçtan çekilmesinin ardından tatil edilen Galatasaray-Adana Demirspor maçı hakkındaki kararı önümüzdeki günlerde verecek. Adana Demirspor'un hükmen yenik sayılması durumunda bu mücadelede çıkan kartlar ve goller geçersiz sayılacak. TFF'nin alacağı karar doğrultusunda Adana Demirspor, 3 puan silme cezası alabilir.
Mücadele hızlı başladı. Galatasaray henüz 11'inci dakikada penaltı kazandı. Ceza sahası içerisinde Mertens, Semih Güler'in müdahalesi ile yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır penaltı kararı verdi. 12'nci dakikada topun başına geçen Alvaro Morata, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. Galatasaray, 26'ncı dakikada ceza sahası içinde Sallai ile gole çok yaklaştı. Aynı dakika içerisinde sarı-kırmızılar, bu kez Osimhen ile etkili geldi fakat kaleci Deniz Dönmezer geçit vermedi. 33'üncü dakikada Adana Demirspor sahadan çekildi.
Önce konuk ekipte Yusuf Barası sakatlandı ve kendisini yere bıraktı. Bu boşlukta Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, Semih Güler ve Tayfun Aydoğan'ı yanına çağırdı ve bir süre oyuncularla konuştu. Ardından 33'üncü dakikada Semih Güler, takım arkadaşlarını soyunma odasına yönlendirdi. Bu sırada Mustafa Alper Avcı da soyunma odasının yolunu tutarken, bazı futbolcular da maçı oynamak için sahada kaldı.
Bir süre bekleyiş sürerken, Adana Demirspor sahadan çekildi. Adana Demirspor'un sahadan çekildiği statta yapılan anons sonrası kesinleşirken, mücadelenin hakem kararıyla tatil edildiği ifade edildi.