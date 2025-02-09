Önce konuk ekipte Yusuf Barası sakatlandı ve kendisini yere bıraktı. Bu boşlukta Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, Semih Güler ve Tayfun Aydoğan'ı yanına çağırdı ve bir süre oyuncularla konuştu. Ardından 33'üncü dakikada Semih Güler, takım arkadaşlarını soyunma odasına yönlendirdi. Bu sırada Mustafa Alper Avcı da soyunma odasının yolunu tutarken, bazı futbolcular da maçı oynamak için sahada kaldı.