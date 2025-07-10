Tekirdağ Sınavsız Alan Liseler ve OBP Puanları

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları MEB tarafından 11 Temmuz Cuma günü www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. 11 Temmuz'da tercihlere esas kontenjan tabloları da paylaşılacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlayacak. Sınava girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeyle tercih yapabilecek. Bazı liseler, OBP'ye göre yapılan yerleştirmelerle öğrencilerini bünyesine katmakta ve öğrencilere nitelikli bir eğitim sunmaktadır. Tekirdağ'daki sınavsız girilebilen liseler hakkında detaylı araştırmalar LGS sonuçları sonrası merak konusu olmakta. İşte Tekirdağ'da yerel yerleştirme ile alan liseler ve OBP puanları.