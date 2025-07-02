TEMMUZ AYI FAİZ KARARI 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasaların merakla beklediği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını temmuz ayında gerçekleştirecek. Son olarak haziran ayında politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tutan TCMB’nin bu ay nasıl bir adım atacağı, yatırımcılar ve ekonomi çevreleri tarafından yakından takip ediliyor. Gözler şimdi “Temmuz ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?” sorusunun cevabında.

1 /4 Ekonomi piyasalarının gözü Merkez Bankası'nda: Faiz kararı için kritik tarih yaklaşıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın temmuz ayı Para Politikası Kurulu toplantısında alacağı faiz kararı, döviz kuru, enflasyon ve borsa gibi pek çok ekonomik göstergeyi doğrudan etkileyecek. Geçtiğimiz ay faizleri sabit bırakan TCMB'nin bu ay bir indirime gidip gitmeyeceği büyük merak konusu. Temmuz toplantısına ilişkin beklentiler ve açıklanacak karar, ekonomi gündeminin ilk sırasında yer alıyor.

2 /4 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen 2025 toplantı takvimine göre, temmuz ayı faiz kararı tarihi belli oldu. Buna göre; TCMB'nin temmuz ayı faiz kararı 24 Temmuz 2025 tarihinde saat 14.00'da açıklanacak.

3 /4 PİYASALARIN GÖZÜ FAİZ KARARINDA TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı 24 Temmuz'da yapılacak. Kurulun ağustosta toplanması planlanmadığından piyasaların gözü PPK'den çıkacak temmuz ayı faiz kararında olacak. Kurul, son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 46'da sabit tutmuştu. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, "Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir." değerlendirmesinde bulunulmuştu.