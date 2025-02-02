Yeni Model Y Tesla'nın özellikleri neler?

Model Y, Tesla'nın kompakt SUV segmentindeki temsilcisi olup, geniş iç mekanı, uzun menzili ve yüksek performansıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, gelişmiş otonom sürüş özellikleri ve güncellenmiş iç tasarımıyla da öne çıkıyor.

Yeni Model Y, tasarımında ön ve arkada yapılan güncellemelerle dikkat çekiyor. Ön tarafta ince yapılı farlar ve LED aydınlatma, arkada ise şerit şeklinde bir LED bölüm yer alıyor.



