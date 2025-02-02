Tesla, yeni Model Y üretimine Almanya, Çin ve ABD'deki fabrikalarında başladı. Türkiye'de satılacak modeller, Almanya'daki Gigafactory Berlin-Brandenburg tesisinde üretiliyor. Yeni Tesla model Y, tasarımı ve teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. İşte detaylar.
Yeni Tesla Model Y üretimi resmen başladı! Hatta üretim ekibi ilk araçları tek tek imzaladı. Bu heyecan verici gelişme, elektrikli otomobil tutkunları arasında büyük ilgi uyandırdı. Özellikle de "Türkiye'ye hangi ülkeden gelecek?" sorusu merak konusu oldu.
Tesla Model Y tasarım ile donanım alanında çeşitli yenilikler sunuyor
Yenilenen Model Y, "Juniper" kod adıyla anılıyor ve tasarım ile donanım alanında çeşitli yenilikler sunuyor. Bu modelin üretimi Gigafactory Berlin'de başladı ve yakında Türkiye pazarına sunulması bekleniyor. Tesla, yeni Model Y'nin üretimine dört farklı fabrikada başladığını duyurdu.
Almanya, Çin ve ABD'deki fabrikalarda üretim süreci başlatıldı ve Türkiye'deki yeni Model Y'ler Berlin fabrikasından gelecek. Tesla, Giga Berlin'de üretilen ilk Model Y'yi ekiplerinin imzaladığını resmi hesaplarından paylaştı. Tesla hesabından şu paylaşım yapıldı:
"Giga Berlin'de üretilen ilk Yeni Model Y'lerden biri, yerel ekip tarafından imzalandı. Üretim artık dünya çapındaki 4 araç fabrikamızın tamamında eş zamanlı olarak başladı!"
Yeni Model Y Tesla'nın özellikleri neler?
Model Y, Tesla'nın kompakt SUV segmentindeki temsilcisi olup, geniş iç mekanı, uzun menzili ve yüksek performansıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, gelişmiş otonom sürüş özellikleri ve güncellenmiş iç tasarımıyla da öne çıkıyor.
Yeni Model Y, tasarımında ön ve arkada yapılan güncellemelerle dikkat çekiyor. Ön tarafta ince yapılı farlar ve LED aydınlatma, arkada ise şerit şeklinde bir LED bölüm yer alıyor.
Teknik özelliklerde ise, aracın menzili versiyonlara göre değişiyor: çift motorlu uzun menzil versiyonunda 719 km, tek motorlu standart menzil versiyonunda ise 593 km menzil sunuluyor. 0-100 km/s hızlanma ise çift motorlu versiyonda 4,3 saniye, tek motorluda ise 5,9 saniye.
Tesla Yeni Model Y, eskisine göre daha iyi hızlanma sunarken, "Performans" versiyonu şu an geliştirilmekte. Tesla, modelde akustik camlar, 14 yerine 16 hoparlörlü ses sistemi ve 250 kW şarj kapasitesiyle donatılan yeni Model Y, soğutmalı koltuklarla da konforu artırıyor. Türkiye'deki Tesla tutkunları, Berlin'de üretilen bu yeni Model Y'yi yakında deneyimleme fırsatı bulacaklar.