Tivibu Nedir?

Tivibu sizin için yüzlerce canlı TV kanalı; yüzlerce film, dizi, spor, belgesel, çocuk içeriğini ayrıcalıklı TV deneyimi ile sunan bir dijital TV platformudur.

Tivibu Ev (IPTV) ile Türk Telekom internet aboneliğiniz üzerinden Tivibu'nun Kaydet İzle, Durdur İzle, Geri Al İzle ve daha bir çok teknolojik özelliğinden faydalanarak Tivibu'nun zengin içeriklerini televizyonunuzdan izleyebilirsiniz. Tivibu Uydu ile internet bağlantısı gerekmeksizin Tivibu izleyebilirsiniz.

Tivibu GO ile kurulum olmadan bu sayfadan taahhütsüz olarak hemen satın alıp cepte, webde, tablette ya da Smart TV'lerinizde Tivibu'nun Kaydet İzle, Durdur İzle, Geri Al İzle ve daha bir çok teknolojik özelliğinden faydalanarak Tivibu'nun zengin içeriklerini izleyebilirsiniz







