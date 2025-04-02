İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında bu akşam Atletico Madrid ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi'nden elenen Atletico Madrid, Copa Del Rey finali için Barcelona'yı geçmenin planlarını yapıyor. Maçı takip edecekler Atletico Madrid-Barcelona maçı hangi kanalda canlı izlenebilecek? sorusunu araştırıyor. Tivibu yayın akışına göre, dev maç Tibibu Spor 1 kanalından canlı yayınlanacak. İşte maçtan bilgiler.
İspanya Kral Kupası'nda gecenin maçı Atletico Madrid-Barcelona arasında olacak. Futbolsevelerin heyecanla beklediği dev karşılaşma saat 22.30'da başlayacak. İlk maçın 4-4'lük skor ile tamamlanmasının ardından bu akşam finale çıkacak takım belli olacak. Atletico Madrid Barcelona mücadelesinin canlı yayın bilgileri haberimizde.
ATLETİCO MADRİD BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Atletico Madrid Barcelona mücadelesi bu akşam saat 22.30'da başlayacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Juan Munuera yönetecek. Karşılaşma Tivibu Spor 1 kanalından naklen yayınlanacak. Karşılaşma ücretli üyelik ile canlı izlenebilecek.
TİVİBU SPOR 1 ATLETİCO MADRİD BARCELONA ŞİFRESİZ CANLI İZLE
MUHTEMEL 11'LER
Atletico Madrid: Musso; Llorente, Gimenez, Lenglet, Reinildo; Simeone, Barrios, De Paul, Lino; Alvarez, Griezmann.
Barcelona: Szczesny; Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Fermin, Raphinha; Lewandowski.
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