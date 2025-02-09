Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Tokat, Amasya, Yozgat’ta kar yağışı ve soğuk hava etkili olacak. Meteoroloji’nin hava durumu tahminleri sonrası bu illerdeki öğrenciler yarın okullar tatil mı? 10 Şubat Pazartesi Tokat, Amasya, Yozgat’ta okullar tatil edildi mi, valiliklerden açıklama geldi mi? sorularına yanıt aramakta.
Meteoroloji’den yeni haftada kar yağışı uyarısı geldi. Öğrencilerde kar yağışı uyarısı sonrasında 10 Şubat tarihinde Tokat, Amasya, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Aksaray, Niğde, Yozgat’ta okullar tatil mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, 10 Şubat Pazartesi hangi illerde okullara kar tatili var?
Meteoroloji’den yapılan son açıklamada, “Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Kütahya, Ankara, Konya, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile Kırklareli'nin Tekirdağ'ın ve Çanakkale'nin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır” ifadeleri yer aldı.
Tokat’ta okullar tatil mi?
Meteoroloji'den gelen kar yağışı uyarısı sonrasında yarın 10 Şubat tarihinde okulların tatil olup olmadığı merak edildi. Yarın Tokat’ta okulların tatil edildiğine ilişkin Valilikten bir açıklama gelmedi.
Amasya'da okullar tatil mi?
Şu ana kadar, 10 Şubat 2025 Pazartesi günü Amasya ilinde okulların tatil edilmeyeceğ Amasya Valiliği'nden resmi bir açıklama yapılmamıştır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 10 Şubat Pazartesi günü Amasya'da kar yağışı arttı. Hava sıcaklıklarının en yüksek 5°C, en düşük -2°C olması öngörülmektedir.
Yozgat'ta okullar tatil mi?
Şu ana kadar, 10 Şubat 2025 Pazartesi günü Yozgat ilinde okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair Yozgat Valiliği'nden resmi bir açıklama yapılmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 10 Şubat Pazartesi günü Yozgat'ta kar yağışı beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının en yüksek -2°C, en düşük -8°C olması öngörülmekte.
Nevşehir'de okullar tatil mi?
Şu ana kadar, 10 Şubat 2025 Pazartesi günü Nevşehir ilinde okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair Nevşehir Valiliği'nden resmi bir açıklama yapılmamıştır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 10 Şubat Pazartesi günü Nevşehir'de hafif kar yağışı beklenmekte. Hava sıcaklıklarının en yüksek -1°C, en düşük -5°C olması öngörülmektedir.
Kayseri'de okullar tatil mi?
Şu ana kadar, 10 Şubat 2025 Pazartesi günü Kayseri ilinde okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair Kayseri Valiliği'nden resmi bir açıklama gelmedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 10 Şubat Pazartesi günü Kayseri'de kar sağanağı beklenmekte. Hava sıcaklıklarının en yüksek 0°C, en düşük -5°C olması öngörülmekte.
Niğde'de okullar tatil mi?
10 Şubat 2025 Pazartesi günü Niğde'de okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair Niğde Valiliği'nden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Meteoroloji tahminlerine göre, 10 Şubat Pazartesi günü Niğde'de zaman zaman kar ve hafif kar sağanağı beklenmekte. Hava sıcaklıklarının en yüksek 0°C, en düşük -4°C olması tahmin edilmekte.
Meteoroloji 10 Şubat Pazartesi hava durumu tahminleri Türkiye haritası.