Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime 1 gün ara verildi. Bugün kar tatili olan iller arasında Tokat, Sinop, Gümüşhane de yer aldı. Peki 27 Kasım Çarşamba yarın okullar tatil mi? Tokat, Sinop, Gümüşhane’de okul var mı?
Kar yağışı yurdun birçok bölgesinde etkili oldu. Karayolları, köy yolları ulaşıma kapandı, yolcular yollarda mahsur kaldı, ağaçlar devrildi, ekipler yolları açmak için seferber oldu. Birçok ilde okullar tatil oldu. Okullar tatil edildiği iller arasında Tokat, Sinop, Gümüşhane de yer aldı. Peki Tokat, Sinop, Gümüşhane’de yarın okullar tatil mi?
Tokat’ta yarın okullar tatil mi?
Tokat Valiliği yarın yanı 27 Kasım Çarşamba günü okulların tatil olduğuna ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.
Tokat’ta bugün okullar tatil edilmişti. Valilik açıklamasında, bölgede yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi. Açıklamada, öğrencilerin sorun yaşamaması için il genelinde 26 Kasım Salı günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği bildirildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.
Sinop’ta yarın okullar tatil mi?
26 Kasım Salı günü okullara 1 günlük ara verilmişti. Sinop Valiliği tarafından yarın için henüz okul tatil açıklaması gelmedi.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentteki olumsuz hava koşullarının yarın da etkisini sürdüreceği belirtildi.
Sağanak, kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak il genelinde taşımalı eğitime yarın ara verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "İlimiz genelinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak kentimiz genelinde tüm resmi ve özel okullarda ve özel eğitim kurumlarında 26 Kasım 2024 Salı günü taşımalı eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir."
Gümüşhane’de yarın okullar tatil mi?
Gümüşhane Valiliğinden 27 Kasım Çarşamba günü okulların tatil olup olmadığına ilişkin bir açıklama gelmedi.
Gümüşhane’de bugün okullar tatil edilmişti. Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada ise meteorolojik tahminlere göre kent merkezi ile ilçelerde olumsuz hava koşullarının devam edeceği belirtildi. Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, merkez, Torul ve Kürtün ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.