TOKİ tarafından 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Adana Merkez (Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan) sosyal konut projesinde hak sahipleri için 2+1 ve 3+1 tipi olmak üzere toplam 2 bin 132 adet konut için konut belirleme kurası çekiliyor. İşte TOKİ Adana Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
TOKİ Adana merkezde konut belirleme kura sonuçları ile hak sahiplerinin konutların yerleri belirleniyor. T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Adana Merkez (Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan) 4.100/ 250.000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; Adana Çukurova Söğütlü Mahallesi 2.Etap 980 Konut Projesi'nden 2+1 tipi 294 adet, 3+1 tipi 686 adet, Adana Çukurova Söğütlü Mahallesi 3.Etap 855 Konut Projesi'nden 2+1 tipi 303 adet, 3+1 tipi 552 adet ve Adana Seyhan 3.Etap 297 Konut Projesi'nden 3+1 tipi 297 adet toplamda 2.132 adet konut için gerçekleştirilecek Konut Belirleme Kurası bugün saat 10:00 ’da TOKİ’nin YouTube hesabından canlı yayın ile yapılmakta. İşte TOKİ Adana Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından, Adana Çukurova Söğütlü Mahallesi 2.Etap 980 Konut Projesi'nden konutu belirlenen hak sahipleri için 20 Mayıs – 26 Haziran 2025 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş. Çukurova Şubesinde, Adana Çukurova Söğütlü Mahallesi 3.Etap 855 Konut Projesi'nden konutu belirlenen hak sahipleri için 20 Mayıs – 23 Haziran 2025 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş. Turgut Özal Bulvarı Şubesinde ve Adana Seyhan 3.Etap 297 Konut Projesi'nden konutu belirlenen hak sahipleri için 20 Mayıs – 13 Haziran 2025 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş. Yağcami Şubesinde imzalanacaktır.
Söz konusu projede kurada konutu belirlenmeyen hak sahipleri, Adana Merkez (Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan) 4.100/ 250.000 Sosyal Konut Projesi konut belirleme kurasına tekrar katılacaklardır. Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir. Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır.
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Ocak 2026 tarihinden itibaren başlatılacaktır. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.
Konut belirleme kurası ile Adana Çukurova Söğütlü Mahallesi 2.Etap 980 Konut
Projesi'nden konutu belirlenen hak sahipleri, 20 Mayıs – 26 Haziran 2025 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş. Çukurova Şubesinde, Adana Çukurova Söğütlü Mahallesi 3.Etap 855 Konut Projesi'nden konutu belirlenen hak sahipleri, 20 Mayıs – 23 Haziran 2025 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş. Turgut Özal Bulvarı Şubesinde ve Adana Seyhan 3.Etap 297 Konut Projesi'nden konutu belirlenen hak sahipleri, 20 Mayıs – 13 Haziran 2025 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş. Yağcami Şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır.
TOKİ Adana konut fiyatları listesi