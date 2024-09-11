TOKİ Ankara müşterek arsa kurası ile ilgili süreç detaylı takip ediliyor. Ankara'da yer alan müşterek arsa projesine bağlılar, Ankara müşterek arsa belirleme kura sonuçları için Ankara kura çekimi tarih sorgulaması yapıyor. TOKİ Ankara müşterek arsa belirleme kurası 12 Eylül Perşembe günü çekilecek. TOKİ Ankara müşterek arsa kurası sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
"TOKİ Ankara müşterek arsa kurası" ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylara ulaşmak için doğru yerdesiniz. Ankara müşterek arsa belirleme kura sonuçlarını öğrenmek, TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman gerçekleştiğini takip etmek ve hatta TOKİ arsa kura çekilişi isim listesi belli oluyor. Peki, TOKİ Ankara arsa kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Ankara müşterek arsa TOKİ kura çekimi canlı yayını nereden izlenir? İşte, pek çok vatandaşın merakla araştırdığı o detaylar.
TOKİ, arsa projelerinde belirlenen takvime göre kura çekimlerini gerçekleştiriliyor. TOKİ kura çekimi takvimine göre, Ankara müşterek arsa TOKİ kurası 12 Eylül 2024 Perşembe günü saat 14:00’da çekilecek. TOKİ Ankara arsa kura çekilişi, canlı yayın ile izlenebilecek.
TOKİ Ankara müşterek arsa kura çekilişi CANLI İZLE
"TOKİ Ankara müşterek arsa kurası" ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylara ulaşmak için doğru yerdesiniz. Ankara müşterek arsa belirleme kura sonuçları tam listesi burada yer alacaktır. TOKİ arsa kura çekilişi isim listesine göz atmak için, kura çekilişi başladığı anda arsa belirleme kurası sonuçları hak sahipleri isim listesine buradan ulaşabilirsiniz.