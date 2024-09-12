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TOKİ Ankara müşterek arsa hisse belirleme kurası sonuçları isim listesi

14:11 - 12/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 14:55 - 12/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak
<p>TOKİ Ankara müşterek arsa belirleme kura sonuçları isim listesi</p>
TOKİ Ankara müşterek arsa belirleme kura sonuçları isim listesi

TOKİ Ankara müşterek arsa kurası ile ilgili süreç detaylı takip ediliyor. Ankara'da yer alan müşterek arsa projesine bağlılar, Ankara müşterek arsa hisse belirleme kura sonuçları için Ankara kura çekimi tarih sorgulaması yapıyor. 1024 hak sahibi, 2 bin 85 hisse bulunan Ankara merkez müşterek arsa hisse belirleme kura sonuçları netleşti. İşte TOKİ Ankara müşterek arsa hisse belirleme kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

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"TOKİ Ankara müşterek arsa kurası" ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylara ulaşmak için doğru yerdesiniz. Ankara müşterek arsa belirleme kura sonuçlarını öğrenmek, TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman gerçekleştiğini takip etmek ve hatta TOKİ arsa kura çekilişi isim listesi belli oluyor. Peki, TOKİ Ankara arsa kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Ankara müşterek arsa TOKİ kura çekimi canlı yayını nereden izlenir? İşte, pek çok vatandaşın merakla araştırdığı o detaylar.

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TOKİ, arsa projelerinde belirlenen takvime göre kura çekimlerini gerçekleştiriliyor. TOKİ Ankara müşterek arsa hisse belirleme kurası sonuçları isim listesi.


TOKİ Ankara müşterek arsa kura çekilişi CANLI İZLE


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"TOKİ Ankara müşterek arsa kurası" ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylara ulaşmak için doğru yerdesiniz. Ankara müşterek arsa belirleme kura sonuçları tam listesi aşağıda yer almaktatır.

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Hüseyin Güney

Umut Ali Koçoğlu

Fatih Duman

Ali Emirhan Balık

Nevbahar Erbay

Rıdvan Çavdar

Sefa Fidan

Çisem Şahin

Necla Ercan

5/ 25

Okan Ünal

Bihter Gürses

İsmail Sevim

Özkan Erkılıç

Serfin Ceren Yanık

Ali Emre Şahin

Umut Karınca

Suat Kelleci


6/ 25

Zeynep Rümeysa Bayır

Ali Aca

Alperen Yıldırım

Hilal Avcı

Leyla Piroğlu

Esra Uysal

İlker Bulut

Şemsettin Berkay Altun

Muhammed İhsan Yeniçeri

7/ 25

Zöhre Akdemir

Osman Durlanık

Ülfet Canbek

Sema Sevinç

Zeliha Sevde Tek

Ümmühan Benli

Muhammet Oruç

Umut Berk Şahin

Deniz Celebi

Zülkifar Küçük

8/ 25

Mustafa Baguç

Serpil Göksu

Erdem Avcı

Fatma Albayrak

Mustafa Şahin

Özgül Kılınç

Zöhre Akdemir


9/ 25

Necla Yiğit

Nedret Kaya

Eren Bayram Doğan

Emre Çına

Özgür Sağlam

Mustafa Gemalmaz

Atakan Irmak

İlyas Keskin

Oğuzhan Koyuncu

Fatma Gizem Yeniler

10/ 25

Ayhan Yıldız

Olcay Öntaş

Selvi Mirza

Yasin Gemici

Ömer Baydemir

Onur Ercengiz

Abdurrahman Civelek

Mehmet Cihangir

Furkan Aygün

11/ 25

Ali Çaşmaz

Mihraç Yıldız

Arzu Şimşek

Alparslan Çakmak

İrem Canbek

Kübra Işık

Berke Eren Yurdakul

Emre Gökmen

12/ 25

Aslıhan Çelik

Gökhan Varlık

Sevim Karaer

Halis Yazar

Ahmet Kurt

Umut Şahin

Furkan Kaynar

Şinasi Ulaş

Gökhan Yılmaz

13/ 25

Hamza Kaya

Ülviye Sedef

Nilgün Kayıkci

Ahmet Gürcan

Sümeye Büyük

Basri Kazimoğlu

Kemal Aygün

Menekşe Oruç

14/ 25

Selin Pehlivanlı

Özge Naz Kavaklı

Behzat Ömer Çimen

Ergül Didem Yönden

Gülsüm Yavuz

Mehmet Topuz

Ahmet Bayazıt

Furkan Mete Korkmazgöz

Cantürk Aydın

Berk Atalay

15/ 25

Buse Savaş

Sezgin Avkan

Osman Eren Tuna

Uğur Sarı

Tevfik Yörümez

Betül Usta

Kemal Saydam

Ceyhun Kılıç

Mevlüt Yörübulut

16/ 25
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#TOKİ
#Ankara müşterek arsa kura sonuçları
#TOKİ kura sonuçları
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