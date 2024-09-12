TOKİ Ankara müşterek arsa kurası ile ilgili süreç detaylı takip ediliyor. Ankara'da yer alan müşterek arsa projesine bağlılar, Ankara müşterek arsa hisse belirleme kura sonuçları için Ankara kura çekimi tarih sorgulaması yapıyor. 1024 hak sahibi, 2 bin 85 hisse bulunan Ankara merkez müşterek arsa hisse belirleme kura sonuçları netleşti. İşte TOKİ Ankara müşterek arsa hisse belirleme kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
"TOKİ Ankara müşterek arsa kurası" ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylara ulaşmak için doğru yerdesiniz. Ankara müşterek arsa belirleme kura sonuçlarını öğrenmek, TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman gerçekleştiğini takip etmek ve hatta TOKİ arsa kura çekilişi isim listesi belli oluyor. Peki, TOKİ Ankara arsa kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Ankara müşterek arsa TOKİ kura çekimi canlı yayını nereden izlenir? İşte, pek çok vatandaşın merakla araştırdığı o detaylar.
TOKİ, arsa projelerinde belirlenen takvime göre kura çekimlerini gerçekleştiriliyor. TOKİ Ankara müşterek arsa hisse belirleme kurası sonuçları isim listesi.
TOKİ Ankara müşterek arsa kura çekilişi CANLI İZLE
"TOKİ Ankara müşterek arsa kurası" ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylara ulaşmak için doğru yerdesiniz. Ankara müşterek arsa belirleme kura sonuçları tam listesi aşağıda yer almaktatır.
Hüseyin Güney
Umut Ali Koçoğlu
Fatih Duman
Ali Emirhan Balık
Nevbahar Erbay
Rıdvan Çavdar
Sefa Fidan
Çisem Şahin
Necla Ercan
Okan Ünal
Bihter Gürses
İsmail Sevim
Özkan Erkılıç
Serfin Ceren Yanık
Ali Emre Şahin
Umut Karınca
Suat Kelleci
Zeynep Rümeysa Bayır
Ali Aca
Alperen Yıldırım
Hilal Avcı
Leyla Piroğlu
Esra Uysal
İlker Bulut
Şemsettin Berkay Altun
Muhammed İhsan Yeniçeri
Zöhre Akdemir
Osman Durlanık
Ülfet Canbek
Sema Sevinç
Zeliha Sevde Tek
Ümmühan Benli
Muhammet Oruç
Umut Berk Şahin
Deniz Celebi
Zülkifar Küçük
Mustafa Baguç
Serpil Göksu
Erdem Avcı
Fatma Albayrak
Mustafa Şahin
Özgül Kılınç
Zöhre Akdemir
Necla Yiğit
Nedret Kaya
Eren Bayram Doğan
Emre Çına
Özgür Sağlam
Mustafa Gemalmaz
Atakan Irmak
İlyas Keskin
Oğuzhan Koyuncu
Fatma Gizem Yeniler
Ayhan Yıldız
Olcay Öntaş
Selvi Mirza
Yasin Gemici
Ömer Baydemir
Onur Ercengiz
Abdurrahman Civelek
Mehmet Cihangir
Furkan Aygün
Ali Çaşmaz
Mihraç Yıldız
Arzu Şimşek
Alparslan Çakmak
İrem Canbek
Kübra Işık
Berke Eren Yurdakul
Emre Gökmen
Aslıhan Çelik
Gökhan Varlık
Sevim Karaer
Halis Yazar
Ahmet Kurt
Umut Şahin
Furkan Kaynar
Şinasi Ulaş
Gökhan Yılmaz
Hamza Kaya
Ülviye Sedef
Nilgün Kayıkci
Ahmet Gürcan
Sümeye Büyük
Basri Kazimoğlu
Kemal Aygün
Menekşe Oruç
Selin Pehlivanlı
Özge Naz Kavaklı
Behzat Ömer Çimen
Ergül Didem Yönden
Gülsüm Yavuz
Mehmet Topuz
Ahmet Bayazıt
Furkan Mete Korkmazgöz
Cantürk Aydın
Berk Atalay
Buse Savaş
Sezgin Avkan
Osman Eren Tuna
Uğur Sarı
Tevfik Yörümez
Betül Usta
Kemal Saydam
Ceyhun Kılıç
Mevlüt Yörübulut