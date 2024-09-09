Türkiye'nin dört bir yanına yayılan büyük bir yatırım fırsatı doğdu! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, ülkemizin 53 ilinde toplam 747 farklı arsayı satışa sundu. Bu kapsamlı proje, hem yatırımcılar hem de konut sahibi olmak isteyenler için benzersiz fırsatlar sunuyor. Peki TOKİ arsa satışı açık artırma günleri ne zaman? TOKİ arsa satışı hangi illerde var? İşte detaylar.

1 / 8 TOKİ arsa sahibi olmak isteyenler için fırsat kapılarını açtı. 53 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen bu proje, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yatırım yapma imkanı sunuyor. Peki TOKİ arsa satışı hangi illerde? TOKİ arsa satışı açık artırma günleri ne zaman?

2 / 8 İstanbul’da 71, Ankara’da da 138 muhtelif arsanın satışının gerçekleşeceği müzayede Ankara ve İstanbul’da 10-11-12 Eylül tarihlerinde saat 10:30’da yapılacak.

3 / 8 Diğer 51 şehir içinse katılım online olarak gerçekleşecek. Arsa taliplileri ise satış gününü beklediklerini söyleyerek böyle bir fırsattan yararlanmanın hayalleri olduğunu dile getirdi.

4 / 8 TOKİ arsa satışı olan iller hangileri? Yapılan duyuruya göre, İstanbul’da 71 muhtelif arsa 12 Eylül’de, Ankara’da 138 muhtelif arsa 10 Eylül’de, Adana’da 34 muhtelif arsa ve Muğla’da da 41 muhtelif arsa 11 Eylül’de, Mersin’de 76 muhtelif arsa ise yine 12 Eylül’de yüzde 25 peşin, 24 ay vade avantajıyla satışa çıkacak.



5 / 8 Bakanlık, yatırım yapmak isteyenler için peşin ödemelerde yüzde 20 indirim avantajı da sunuyor.

6 / 8 Ayrıca sanayi yatırımı, konut yapımı veya çiftçilik için kullanılabilecek arsalar da farklı metre karelerde ve uygun fiyatlarla satışa sunulacak.

7 / 8 TOKİ arsa satışı açık artırma günleri ne zaman? Açık artırmalar 10-11-12 Eylül günleri saat 10.30'da Ankara Çankaya’da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Konferans Salonu Mustafa Kemal Mahallesi’nde ve İstanbul’da ise Halkalı’da TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu’nda yapılacak.