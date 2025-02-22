TOKİ BAŞVURU E-DEVLET EKRANI 2025: TOKİ 250 bin konut başvurusu hangi il için ne zaman yapılacak?

2025 yılında ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için TOKİ ve Emlak Konut GYO tarafından yeni projeler ve kampanyalar duyuruldu. TOKİ’nin 250 bin sosyal konut projesi kapsamında ihale süreçleri devam ederken, başvuru tarihleri ve ödeme seçenekleri merakla bekleniyor. Öte yandan, Emlak Konut’un yeni kampanyasıyla peşinatsız ve azalan taksitli ödeme imkânı sunulacak. Başvuruların e-Devlet üzerinden alınması planlanırken, detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
TOKİ’nin dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmaya yönelik "250 Bin Sosyal Konut Projesi"nde ihale süreci tamamlanma aşamasına geldi. Başvuru sürecine ilişkin açıklamalar yakından takip edilirken, Emlak Konut’un yeni kampanyasında düşük peşinat ve esnek ödeme koşulları sunulacağı belirtildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut projeleriyle ilgili yaptığı açıklamada, uygun vade oranlarıyla herkesin ev sahibi olabilmesi için yeni bir takvim oluşturulduğunu belirtti. TOKİ başvurularının e-Devlet üzerinden alınması beklenirken, detayların önümüzdeki günlerde açıklanması planlanıyor.
BAKAN KURUM: PEŞİNATLI VEYA PEŞİNATSIZ ÖDEME SİSTEMİ OLACAK
Bakan Kurum, sosyal konut projesi için şu açıklamalarda bulundu;
"Cumhurbaşkanımız 2012 yılında Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm seferberliği ilan etti. 1 milyon 481 bin sosyal konut inşa ettik. Şu an halen deprem konutları dışında devam eden 312 bin sosyal konutun inşası da sürmektedir.
Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak için adımımızı atmış olacağız. Kampanyamızla birlikte sektörün hareketliliğini artıracak bir diğer kampanyayı da başlatıyoruz. Bu müjdeyi vermiş olalım. Sektörün hareketliliğini artıracak bir diğer kampanyayı da Emlak Konut’umuzla başlatıyoruz.
Nasıl dar gelirli vatandaşlarımıza uygun ödeme imkanlarıyla konut sunuyorsak, bu kampanyada da Emlak Konut projelerini diğer gelir gruplarındaki vatandaşlarımıza, uygun vade oranlarıyla, gerek düşük peşinat, gerek peşinatsız kazançlı bir yatırım imkanı olarak sunuyoruz.
Yarın başlayacak kampanyamızın tüm detaylarını bu hafta içinde Emlak Konut’umuz duyuracak.
0.99 FAİZLİ KREDİ FIRSATI
Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi Emlak Konut Gayrimenkul Ortaklığı’nın orta gelir grubuna yönelik hazırladığı kampanyanın detaylarını Emlak Konut Genel Müdürü Sayın Yasir Yılmaz açıkladı.
Kazançlı Yatırım Kampanyası'yla bir yıl taksit ödemeleri Emlak Konut'tan olmak üzere peşinatsız ve azalan taksitli olacak. Kampanya 25 projede geçerli olacak.
Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:
Birinci peşinatsız azalan taksit modeli, peşinat ödemeden ev sahibi oluyor ve her ay taksit azalıyor, 0.99 faiz 60 ay vade imkanıyla. İkinci model de ilk yıl taksiti Emlak Konut ödüyor, 1.29 vade farlı 60 ay taksit imkanıyla.
Üçüncü model leasing destekli, uzun vade ve esnek ödeme imkanlı olacak. Peşinat ödemeden ya da tercih edilen peşinatla Emlak Katılım Bankası finansman sağlıyor. 120 ay vadeli olacak. Örneğin 6 milyon daire 60 ay vadeli, taksit ortalama 61 bin lira olacak.
Kampanya kapsamında 4500 ev satılacak.
81 İLİ KAPSAYACAK
Bu projeyle yerel ve yatay mimariye uygun çevre dostu konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olabilecek. 81 ili kapsayacak projeyle ilgili TOKİ’den yapılan duyuruda, “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak” denildi.
İLK EVİM DE DEVAM EDİYOR
250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında yer alan İlk Evim Projesi'nde ise ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesi tamamlandı. 24 bin 343 konutun hak sahipleri belirlendi.
İHALE TARİHLERİ DE AÇIKLANDI
Öte yandan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm konutların ihale tarihleri bugün itibariyle belli oldu.
Yerel ve yatay mimari anlayışla inşa edilecek olan konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olmaya devam edecek.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.