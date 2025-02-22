TOKİ BAŞVURU E-DEVLET EKRANI 2025: TOKİ 250 bin konut başvurusu hangi il için ne zaman yapılacak?

BAKAN KURUM: PEŞİNATLI VEYA PEŞİNATSIZ ÖDEME SİSTEMİ OLACAK

Bakan Kurum, sosyal konut projesi için şu açıklamalarda bulundu;

"Cumhurbaşkanımız 2012 yılında Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm seferberliği ilan etti. 1 milyon 481 bin sosyal konut inşa ettik. Şu an halen deprem konutları dışında devam eden 312 bin sosyal konutun inşası da sürmektedir.

Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak için adımımızı atmış olacağız. Kampanyamızla birlikte sektörün hareketliliğini artıracak bir diğer kampanyayı da başlatıyoruz. Bu müjdeyi vermiş olalım. Sektörün hareketliliğini artıracak bir diğer kampanyayı da Emlak Konut’umuzla başlatıyoruz.