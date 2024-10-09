Denizli Acıpayam’da TOKİ kurası heyecanı yaşandı. 2+1 ve 3+1 konutları için konut belirleme kurası yapıldı. Acıpayam Oğuz Mahallesi konut belirleme kurası gerçekleştirildi. TOKİ kuraları kurumun YouTube hesabından canlı yayın ile yayınlandı. İşte Peki Denizli Acıpayam TOKİ konut kura sonuçları isim listesi...
Denizli Acıpayam TOKİ toplu konut projesi kapsamında yer alan evlerin hak sahipliği konut belirleme işlemi Noter huzurunda gerçekleştirildildi. Acıpayam Oğuz Mahallesi 159 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi projesinde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 98 adet ve 3+1 nitelikli 33 adet olmak üzere toplamda 131 adet konut için konut belirleme kurası yapıldı. İşte TOKİ Acıpayam konut belirleme kura çekilişi sonuçları.
Denizli Acıpayam TOKİ konut belirleme kurası sonuçları isim listesi