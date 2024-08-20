İlçede zemin sıvılaşmasının yoğun olduğunu belirten Varol, "İlçemiz, öncelikle ilçeler bazında depremlerden en çok etkilenen yapı stoku içerisinde, zarar gören hasarın en yüksek olduğu birkaç ilçeden bir tanesi. Bu bağlamda yapılan çalışmaları çok önemsiyoruz. Özellikle ana yolun altı, göl kısmına özel bir imar çalışması yapılıyor." dedi.