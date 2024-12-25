Diyarbakır Kayapınar Mahallesi’nde TOKİ tarafından hayata geçirilen 250 bin toplu konut projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 dairelerin hak sahiplerinin konutları belirleniyor. 2+1 nitelikli 16 adet ve 3+1 nitelikli 8 adet olmak üzere toplamda 24 adet konut için konut belirleme kurası çekiliyor. İşte TOKİ Diyarbakır Kayapınar Mahallesi 1. ve 2. etap konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
TOKİ Diyarbakır Kayapınar Mahallesi konut belirleme kura sonuçları ile hak sahiplerinin konutların yerleri belirleniyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Diyarbakır Merkez 3514/250000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için 2+1 nitelikli 16 adet ve 3+1 nitelikli 8 adet olmak üzere toplamda 24 adet konut için Konut Belirleme Kurası yapılmakta. Kura çekilişleri TOKİ’nin YouTube hesabından canlı yayın ile yapılmakta. İşte TOKİ Diyarbakır Kayapınar Mahallesi 1. ve 2. etap konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 06 – 10 Ocak 2025 tarihleri arasında 1.Etap 333 Konut Projesi T.Halk Bankası A.Ş. Sanayi Sitesi Şubesi’nde, 2.Etap 595 Konut Projesi Ofis/Diyarbakır Şubesi’nde imzalanacaktır. Söz konusu projede çekilen kurada konutu belirlenemeyen hak sahipleri, Diyarbakır Merkez 3514 / 250000 Sosyal Konut Projesi konut belirleme kurasına tekrar katılacaklardır.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır.
Taksit ödemeleri, sözleşme imzalama tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.
İlk dönemsel artış tarihi, Temmuz 2025 tarihinden itibaren başlatılacaktır.
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan Konut Hak Sahipleri 06 – 10 Ocak 2025 tarihleri arasında 1.Etap 333 Konut Projesi T. Halk Bankası A.Ş. Sanayi Sitesi Şubesi’nde, 2.Etap 595 Konut Projesi T.Halk Bankası Ofis/Diyarbakır Şubesi’nde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır.