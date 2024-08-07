TOKİ arsa belirleme kura tarihleri belli oldu mu?

TOKİ projelerindeki kura tarihleri ve sözleşme imza süreçleri hak sahibi olan vatandaşlar tarafından merak konusu. TOKİ projeleri, özellikle ilk ev sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat sunmakta. Eskişehir ilk arsam projesi kapsamında arsa sahibi olanlar, hem arsa belirleme kura tarihlerini hem de banka sözleşme sürecini araştırıyor. TOKİ Eskişehir arsa belirleme kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ arsaların sözleşmesi ne zaman imzalanacak?

1 / 7 Eskişehir TOKİ İlk Evim Arsa Projesi, TOKİ tarafından 2022 yılında duyurulan ve büyük ilgi gören bir konut projesidir. Bu proje kapsamında, Eskişehir merkez'de 3 bin adet müstakil arsanın hak sahipleri kura sonucunda belirlendi. Arsa Belirleme Kuraları tamamlandıktan sonra banka sözleşmeleri proje bazlı olarak başlayacak. Peki TOKİ arsalarda son durum nedir, arsa belirleme kuraları ne zaman çekilecek, banka sözleşmesi imzalanma süreci nasıl işleyecek?

2 / 7 TOKİ son olarak Eskişehir Merkez müstakil arsa kura sonuçlarının açıklanmasının ardından hak sahipleri belirlemişti. TOKİ müstakil arsa kuralarında arsa çıkanlar, Eskişehir TOKİ ilk evim arsa yeri kura belirleme sonuçlarını merak ediyordu. Bu kapsamda ''Eskişehir merkez müstakil arsa yeri belli oldu mu?'' sorusuna yanıt aranıyor.

3 / 7 TOKİ arsalarda son durum nedir, arsa belirleme kuraları ne zaman çekilecek, banka sözleşmesi imzalanma süreci nasıl işleyecek? TOKİ tarafından ilk evim arsa projesinde arsa belirleme kuraları ve banka sözleşmelerine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi: İlk Evim Arsa Projesi kapsamında 694 ilçede talep toplanmış olup Ankara, Çankırı, Kütahya, Van illerinde yaklaşık 5.000 hak sahibi ile banka sözleşme süreci tamamlanmıştır.

4 / 7 Adana, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çankırı, Edirne, Elazığ, Eskişehir , Gaziantep, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kırklareli, Karaman, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Niğde, Osmaniye, Trabzon ve Van illerinde yaklaşık 20.000 hak sahibi için “Plan Onay ve Parselasyon” işlemleri devam etmekte olup en kısa süre içerisinde “Arsa Belirleme Kuraları” çekilerek banka aracılığı ile sözleşme imzalama sürecine geçilecektir.

5 / 7 Diğer proje alanlarında ise yer seçimi, kurum görüşleri toplanması, harita üretilmesi, imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarının hazırlanması ve imar planı hazırlanması işlemleri her biri farklı aşamada olmak üzere devam etmektedir.

6 / 7 Ayrıca E-Devlet kapısı üzerinden; • Sözleşme imzalayan hak sahiplerine tapu kayıtlarına ve Onaylı İmar Planlarına, • Plan Onay süreci tamamlanma aşamasında olan hak sahiplerine tapu tahsis belgelerine ve taslak imar planlarına, • Planlama Süreci devam eden hak sahiplerimize ise süreçle ile ilgili daha detaylı bilgi almaları amacıyla taslak planlara ve durum bilgisine, Erişim imkanı sağlanacak olup yukarıda yer alan illerden başlamak üzere veriler zaman içerisinde E-devlet sistemine işlenecektir.