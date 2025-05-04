AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik yeni dönem planlarını içeren kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda, başta İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir olmak üzere birçok ilde TOKİ tarafından yeni konutlar yapılacak. Ayrıca askerlik tanınması, çifte vatandaşlık ve eğitim destek programları da gündemde. İşte gurbetçilere gelecek yeni hakların detayları...
AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir sunum gerçekleştirildi. Sunum doğrultusunda gurbetçilere özel TOKİ projeleri İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir’de başlatılacak. Ayrıca askerlik tanınması, çifte vatandaşlık ve eğitim destek programları da gündemde. İşte detaylar...
Gurbetçilere TOKİ konut mu yapacak?
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, yurtdışında yaşayan vatandaşlara yönelik önümüzdeki dönemde yapılması planlanan vaatlere ilişkin önemli bir sunum yapıldı. Hürriyet'te yer alan habere göre sunumda öne çıkan başlıklardan biri, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının büyükşehirlerdeki TOKİ projelerinden faydalanması oldu. Bu çerçevede, gurbetçiler İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi kentlerde uygun fiyatlı konut edinme fırsatına kavuşacak. Bu adım, hem ekonomik bağların güçlendirilmesi hem de Türkiye ile olan ilişkilerin pekiştirilmesi açısından kritik önem taşıyor.
Çifte vatandaşlık i̇çin hangi yeni adımlar geliyor?
AK Parti’nin planları arasında, yurt dışında yaşayan vatandaşların çifte vatandaşlık haklarının güçlendirilmesi ve hem Türkiye’de hem yaşadıkları ülkelerde hak kaybı yaşamadan vatandaşlık haklarından yararlanmalarını sağlamak da yer alıyor. Bu kapsamda yeni diplomatik ve yasal düzenlemeler yapılması hedefleniyor.
Yurt dışında yapılan askerlik hizmeti Türkiye’de tanınacak mı?
Yeni dönemde, yurt dışında ikamet eden vatandaşların bulundukları ülkelerde askerlik hizmetlerini yapmaları hâlinde bu hizmetin Türkiye’de tanınması sağlanacak.
Türkiye’ye getirilen araçların yeniden giriş şartı değişecek mi? Yurt dışında kalma zorunluluğu kaç günü düşecek?
Ayrıca, geçici ithalat kapsamında Türkiye’ye getirilen araçların yeniden giriş şartı da esnetilecek. Mevcut durumda 730 gün kalan bir araç için yurt dışında 185 gün kalma zorunluluğu, 30 güne indirilecek.
Gurbetçi gençlere eğitim desteği ne olacak?
Yapılan sunumda, yurtdışında yaşayan gençlerin Türkiye ile kültürel bağlarını güçlendirmek amacıyla her yıl 10 bin gurbetçi gencin eğitim, kültürel ve kariyer programları kapsamında Türkiye’ye getirileceği kaydedildi. Bu adımın, gençlerin Türkiye’yi yakından tanımaları ve ulusal kimliklerini pekiştirmeleri açısından önemli olduğu vurgulandı.