



Gurbetçilere TOKİ konut mu yapacak?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, yurtdışında yaşayan vatandaşlara yönelik önümüzdeki dönemde yapılması planlanan vaatlere ilişkin önemli bir sunum yapıldı. Hürriyet'te yer alan habere göre sunumda öne çıkan başlıklardan biri, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının büyükşehirlerdeki TOKİ projelerinden faydalanması oldu. Bu çerçevede, gurbetçiler İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi kentlerde uygun fiyatlı konut edinme fırsatına kavuşacak. Bu adım, hem ekonomik bağların güçlendirilmesi hem de Türkiye ile olan ilişkilerin pekiştirilmesi açısından kritik önem taşıyor.



