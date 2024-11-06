Kırklareli Merkez Camikebir Mahallesi’nde TOKİ tarafından hayata geçirilen 250 bin toplu konut projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 dairelerin hak sahiplerinin konutları belirlendi. 2+1 202 adet ve 3+1 nitelikli 88 adet olmak üzere toplamda 290 adet konut için konut belirleme kurası çekildi. İşte TOKİ Kırklareli Camikebir Mahallesi konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
TOKİ Kırklareli Camikebir Mahallesi konut belirleme kura sonuçları ile hak sahiplerinin konutların yerleri belirlendi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, Kırklareli Merkez Camikebir Mahallesi Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 202 adet ve 3+1 nitelikli 88 adet olmak üzere toplamda 290 adet konut için Konut Belirleme Kurası tamamlandı. İşte Kırklareli Camikebir Mahallesi TOKİ konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 18 Kasım– 11 Aralık 2024 tarihleri arasında, T.C Ziraat Bankası Temerküz Şube Kırklareli Şubesi olup, tüm Ziraat Bankası Şubelerinde de sözleşme imzalanabilecektir.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşin ve 180 ay vade ile taksitlendirilecek olup peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır. Taksit ödemeleri, teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir.
Sözleşme imzalayan hak sahipleri teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra Sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa devredebilecektir. Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir. Alıcılar konut satış bedelinin %1’inden az olmamak şartı ile ek peşinat verebileceklerdir.