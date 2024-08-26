Konya’nın gelişen ilçesi Seydişehir’de hayata geçirilen 1. ve 2. bölge TOKİ konut projeleri, kura çekimiyle sahiplerini buluyor. TOKİ 250 bin Sosyal Konut Projesi'nin bir parçası olan Seydişehir’de inşaa edilen konutların yerleri belirleniyor. Gökçehöyük mahallesi 1, ve 2. bölge 2+1 ve 3+1 olmak üzere toplamda 496 adet konut için konut belirleme kurası yapılıyor. İşte TOKİ Seydişehir Gökçehöyük mahallesi 2+1, 3+1 konut kura sonuçları tam listesi.
Seydişehir Gökçehöyük mahallesi 1. ve 2. bölge TOKİ kura çekiliş sonuçları araştırılıyor. TOKİ sosyal konut proje kapsamında inşa ettirilen; 1. Bölge 238 Konut ve 2. Bölge 258 Konut projelerinde 2 oda 1 salon nitelikli 356 adet, 3 oda 1 salon nitelikli 140 adet olmak üzere toplam 496 adet konut için Konut Belirleme Kurası canlı yayın ile yapılıyor.
İşte TOKİ Diyarbakır Kayapınar mahallesi 2+1, 3+1 konut belirleme kura sonuçları isim listesi... İşte TOKİ Konya Seydişehir Gökçehöyük Mahallesi 2+1, 3+1 konut belirleme kura sonuçları isim listesi...
TOKİ Konya Seydişehir konut belirleme kura çekilişi CANLI İZLE
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi, hak sahipleri tarafından, 9 Eylül -11 Ekim 2024 tarihleri arasında T. Halk Bankası A.Ş. Seydişehir Şubesi’nde imzalanacaktır.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır.
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Ocak 2025 tarihinden itibaren başlatılacaktır. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan Konut Hak Sahiplerinden, 9 Eylül – 11 Ekim 2024 tarihleri arasında; T. Halk Bankası A.Ş. Seydişehir Şubesi’nde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır. Sözleşme imzalama aşamasında aşağıdaki belgeler ibraz edilecektir.
KONYA SEYDİŞEHİR GÖKÇEHÖYÜK 496/250000 KONUT PROJESİ SATIŞTAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ÖDEME PLANI