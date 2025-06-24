Mersin'in Aydıncık ilçesinde, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) stoklarında bulunan 286 konut projesi kapsamında, toplam 135 adet konut kura yöntemiyle satışa sunulacak. Bu konutlardan 75'i 2+1, 60'ı ise 3+1 niteliğinde. Aydıncık Atatürk Mahallesi konut belirleme kurası gerçekleştirildi. İşte Mersin Aydıncık konut belirleme kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
Mersin Aydıncık’ta hayata geçirilen 286 Konut projesi kapsamında, TOKİ stoklarında bulunan 2+1 tipinde 75 adet ve 3+1 tipinde 60 adet olmak üzere toplam 135 konut, kura yöntemiyle satışa sunulmakta. Konut belirleme kurası 24 Haziran tarihinde saat 14:00’da noter huzurundan gerçekleştirildi. İşte Mersin Aydıncık Atatürk Mahallesi TOKİ konut belirleme sonuçları isim listesi.
Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanarak konutu belirlenen veya konut sayısından az başvuru olması nedeni ile başvuru sırasına göre 01 Temmuz 2025 - 09 Temmuz 2025 tarihleri arasında konut seçimi yapan hak sahipleri; peşinat bedelinden başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarı sözleşme imzalama tarihleri arasında sözleşme imzalama işlemlerinin gerçekleştirileceği banka şubesine yatırarak gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır. Kura çekilişinde asil hak sahiplerinden sonra 2+1 tipinde 38 adet ve 3+1 tipinde 30 adet yedek hak sahibi belirlenecek, sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinden kalan konutlar için, İdarece ilan edilecek sözleşme imzalama programı çerçevesinde, yedek hak sahiplerine Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatılacaktır.
Peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden %5 (yüzde beş)oranında BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecektir. Borç bakiyesi, tercih edilen peşinat miktarına göre 120 ay boyunca aylık taksitler halinde ödenecektir. Borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı uygulanarak artırılacaktır. İlk taksit ödeme tarihi; Sözleşme imzalama tarihini takip eden bir sonraki ay itibariyle başlatılacaktır.
İlk dönemsel artış tarihi; Ocak 2026 ayından itibaren başlatılacaktır. Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konut değişikliği) yapabileceklerdir. Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Konut alıcısı, Gayrimenkul’ ün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. Kura sonucunda; konut satın alma hakkı elde edemeyenlerin başvuru bedelleri 26 Haziran 2025, konut satın alma hakkı kazandığı halde sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinin başvuru bedelleri 10 Temmuz 2025, yedek hak sahiplerinin başvuru bedelleri ise 23 Temmuz 2025 tarihlerinden itibaren başvuru sahiplerine iade edilecektir. Konutların teslim süresi, sözleşme tarihinden itibaren 36 Aytdır. Konutların anahtar teslimi, İdarece belirlenecek ve ilan edilecek program dahilinde gerçekleştirilecektir.