İlk dönemsel artış tarihi; Ocak 2026 ayından itibaren başlatılacaktır. Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konut değişikliği) yapabileceklerdir. Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Konut alıcısı, Gayrimenkul’ ün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. Kura sonucunda; konut satın alma hakkı elde edemeyenlerin başvuru bedelleri 26 Haziran 2025, konut satın alma hakkı kazandığı halde sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinin başvuru bedelleri 10 Temmuz 2025, yedek hak sahiplerinin başvuru bedelleri ise 23 Temmuz 2025 tarihlerinden itibaren başvuru sahiplerine iade edilecektir. Konutların teslim süresi, sözleşme tarihinden itibaren 36 Aytdır. Konutların anahtar teslimi, İdarece belirlenecek ve ilan edilecek program dahilinde gerçekleştirilecektir.