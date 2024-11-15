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TOKİ Niğde Çiftlik konut belirleme kura sonuçları isim listesi

TOKİ Niğde Çiftlik konut belirleme kura sonuçları isim listesi

14:1915/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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<p>TOKİ Niğde Çiftlik Azatlı konut belirleme kura çekilişi sonuçları isim listesi&nbsp;</p>
TOKİ Niğde Çiftlik Azatlı konut belirleme kura çekilişi sonuçları isim listesi

Niğde Çiftlik Azatlı toplu konut projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 dairelerin hak sahiplerinin konutları belirlendi. 2+1 nitelikli 9 adet ve 3+1 nitelikli 5 adet olmak üzere toplamda 14 adet konut için konut belirleme kurası çekildi. İşte TOKİ Niğde Çiftlik Azatlı konut belirleme kura sonuçları isim listesi.

TOKİ Niğde Çiftlik Azatlı konut belirleme kura sonuçları ile hak sahiplerinin konutların yerleri belirlendi.

Niğde Çiftlik Azatlı Konut Projesi kapsamında inşa ettirilen; 2+1 ve 3+1 konut için Konut Belirleme Kurası yapıldı. İşte TOKİ Niğde Çiftlik Azatlı konut belirleme kura sonuçları isim listesi.

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