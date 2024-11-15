TOKİ Niğde Çiftlik Azatlı konut belirleme kura çekilişi sonuçları isim listesi

Niğde Çiftlik Azatlı toplu konut projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 dairelerin hak sahiplerinin konutları belirlendi. 2+1 nitelikli 9 adet ve 3+1 nitelikli 5 adet olmak üzere toplamda 14 adet konut için konut belirleme kurası çekildi. İşte TOKİ Niğde Çiftlik Azatlı konut belirleme kura sonuçları isim listesi.

1 /4 TOKİ Niğde Çiftlik Azatlı konut belirleme kura sonuçları ile hak sahiplerinin konutların yerleri belirlendi.

2 /4 Niğde Çiftlik Azatlı Konut Projesi kapsamında inşa ettirilen; 2+1 ve 3+1 konut için Konut Belirleme Kurası yapıldı. İşte TOKİ Niğde Çiftlik Azatlı konut belirleme kura sonuçları isim listesi.

3 /4