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TOKİ Sivas Gürün konut belirleme kurası sonuçları

TOKİ Sivas Gürün konut belirleme kurası sonuçları

11:5115/11/2024, Cuma
G: 15/11/2024, Cuma
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<p>TOKİ Sivas Gürün konut belirleme kura sonuçları isim listesi</p>
TOKİ Sivas Gürün konut belirleme kura sonuçları isim listesi

Sivas Gürün’de TOKİ tarafından hayata geçirilen 250 bin toplu konut projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 dairelerin hak sahiplerinin konutları belirleniyor. 2+1 nitelikli 148 adet ve 3+1 nitelikli 58 adet olmak üzere toplamda 206 adet konut için konut belirleme kurası çekildi. İşte TOKİ Sivas Gürün konut belirleme kura sonuçları isim listesi.

TOKİ Sivas Gürün konut belirleme kura sonuçları ile hak sahiplerinin konutların yerleri belirlendi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, Sivas Gürün Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 148 adet ve 3+1 nitelikli 58 adet olmak üzere toplamda 206 adet konut için Konut Belirleme Kurası gerçekleştirildi. İşte TOKİ Sivas Gürün konut belirleme kura sonuçları isim listesi.

TOKİ Sivas Gürün konut belirleme kurası sonuçları için tıklayın

#TOKİ
#Sivas
#TOKİ kura sonuçları

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