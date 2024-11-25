TOKİ SOSYAL KONUTLAR İSTANBUL’A YAPILACAK MI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında 70 ilde 165 bin 55 sosyal konut için çıkılan ihaleye göre, en fazla konut İstanbul'da yapılacak.

İhale Süreci ve Tarihleri: Projenin ihale süreçleri 7 Kasım 2024 tarihinde başlamış olup, Haziran 2025'e kadar devam edecektir.



