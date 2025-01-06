Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 250 Bin Sosyal Konut Projesi, dar gelirli vatandaşlara sıcak yuvalar sunmayı amaçlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sözümüzü tutuyoruz. İlk ihaleyi bugün gerçekleştirdik ve dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya devam edeceğiz" dedi. Projenin ihale süreci Haziran 2025’te tamamlanacak. İhaleye çıkılan 165 bin 55 sosyal konutun 128 bin 378'i büyükşehirlerde yapılacak. Konutların büyük çoğunluğu sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de inşa edilecek. Peki TOKİ sosyal konutlar nereye hangi illere yapılacak? 250 bin sosyal konut projesinde yer alan il ve ilçeler.