TOKİ, dar gelirli vatandaşlar için kira öder gibi ev sahibi olma imkanı sunan sosyal konut projeleri için kolları sıvadı. Sosyal konut projeleriyle birçok aileyi sıcak yuvalarına kavuşturan TOKİ, bu konuda çeşitli avantajlar sunmakta. Yaz aylarında yeni sosyal konut seferberliği başlayacak. Yapımı tamamlanan TOKİ konutları ise tek tek teslim ediliyor. İşte Van, Aydın, Kütahya, Batman, Balıkesir başta olmak üzere Türkiye geneli sosyal konut teslim tarihleri.

1 /18 TOKİ sosyal konutları, uygun fiyatlı ve kaliteli konutlara erişim imkanı sunarak birçok ailenin ev sahibi olmasına olanak sağlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem bölgelerindeki inşa faaliyetlerinin büyük oranda biteceği yaz aylarından itibaren ülkemizde bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz." dedi. TOKİ tarafından yapımı gerçekleştirilen sosyal konutlar teslim edilmeye başlandı. Peki TOKİ sosyal konutlar hangi illerde teslim edilecek? İşte Sosyal konut TOKİ teslim tarihleri.

2 /18 TOKİ Kütahya sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kütahya Tavşanlı Moymul Mahallesi'nde yapımına başlanan 333 adet sosyal konut tamamlandı.

3 /18 Tamamlanan konutlar, 06 – 31 Ocak 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek. Kütahya Tavşanlı Moymul mh. 3. Etap 333 konut projesi, 2+1 nitelikli 253 daire ve 3+1 nitelikli 80 daireden oluşuyor.

4 /18 Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi. Dinlenme alanlarının, spor alanlarının, çocuk oyun alanlarının ve yeşil alanların bulunduğu proje, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar sunuyor.

5 /18 TOKİ Aydın sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Aydın Nazilli Aydoğdu Mahallesi'nde yapımına başlanan 139 sosyal konut tamamlandı. Tamamlanan konutlar, 06 – 17 Ocak 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek.

6 /18 Aydın Nazilli Aydoğdu mh. 2. Etap 139 konut projesi, 2+1 nitelikli 99 daire ve 3+1 nitelikli 40 daireden oluşuyor. Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi. Dinlenme alanlarının, çocuk oyun alanlarının ve yeşil alanların bulunduğu proje, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar sunuyor.

7 /18 TOKİ Sinop sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Sinop Merkez Ordu Mahallesi'nde yapımına başlanan 317 adet sosyal konut tamamlandı. Tamamlanan konutlar, 3 – 31 Ocak 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek. Sinop Merkez Ordu mh. 317 konut projesi, 2+1 nitelikli 217 daire ve 3+1 nitelikli 100 daireden oluşuyor. Projede, 4 adet dükkânda bulunuyor.

8 /18 Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi. Dinlenme alanlarının, spor alanlarının, çocuk oyun alanlarının ve yeşil alanların bulunduğu proje, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar sunuyor.

9 /18 TOKİ Balıkesir sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Balıkesir Altıeylül Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yapımına başlanan 570 sosyal konut tamamlandı. Tamamlanan konutlar, 02 – 28 Ocak 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek.

10 /18 Balıkesir Altıeylül Gaziosmanpaşa mh. 3. Etap 570 konut projesi, 2+1 nitelikli 411 daire ve 3+1 nitelikli 159 daireden oluşuyor. Projede, 18 adet dükkân, 1 adet cami, 16 derslikli ilkokul ve 16 derslikli ortaokul da bulunuyor.

11 /18 Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi. Dinlenme alanlarının, spor alanlarının, çocuk oyun alanlarının ve yeşil alanların bulunduğu proje, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar sunuyor.

12 /18 TOKİ Van sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Van Erciş'te yapımına başlanan 292 adet sosyal konut tamamlandı. Tamamlanan konutlar, 2 – 17 Ocak 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek.

13 /18 Van Erciş 2. Etap 2. Bölge 532 konut projesi, 33 bloktan oluşuyor. Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.

14 /18 Dinlenme alanlarının, spor alanlarının, çocuk oyun alanlarının ve yeşil alanların bulunduğu proje, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar sunuyor.

15 /18 TOKİ sosyal konutları satışı fiyat listesi

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