Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 81 ili kapsayan “Yüzyılın Konut Projesi” ile Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut adımını hayata geçiriyor. Proje ile inşa edilecek 500 bin sosyal konut, dar gelirli vatandaşlar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği ile satışa sunulacak. 500 bin sosyal konutlarının yanında TOKİ'nin daha önce projesini açıkladığı ve inşatını tamamladığı konutlar da hak sahiplerine teslim ediliyor. Peki TOKİ sosyal konutlar hangi illerde teslim edilecek? İşte Sosyal konut TOKİ teslim tarihleri.