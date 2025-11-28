Yeni Şafak
TOKİ evleri ne zaman teslim edilecek? Takvim açıklandı: TOKİ sosyal konutlar hak sahiplerine veriliyor kira öder gibi ev sahibi olunacak

28/11/2025, Cuma
G: 28/11/2025, Cuma
<p>TOKİ sosyal konut teslim tarihi</p>
TOKİ, dar gelirli vatandaşlar için kira öder gibi ev sahibi olma imkanı sunan sosyal konut projeleri için kolları sıvadı. Sosyal konut projeleriyle birçok aileyi sıcak yuvalarına kavuşturan TOKİ, bu konuda çeşitli avantajlar sunmakta. TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvurular devam ediyor. TOKİ e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla ise 19 Aralık'ta sona erecek. Diğer yandan da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, tamamlanan konutları hak sahiplerine teslim etmeyi sürdürüyor. İşte Hatay, Karabük, Muğla, Malatya başta olmak üzere Türkiye geneli sosyal konut teslim tarihleri.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 81 ili kapsayan “Yüzyılın Konut Projesi” ile Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut adımını hayata geçiriyor. Proje ile inşa edilecek 500 bin sosyal konut, dar gelirli vatandaşlar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği ile satışa sunulacak. 500 bin sosyal konutlarının yanında TOKİ'nin daha önce projesini açıkladığı ve inşatını tamamladığı konutlar da hak sahiplerine teslim ediliyor. Peki TOKİ sosyal konutlar hangi illerde teslim edilecek? İşte Sosyal konut TOKİ teslim tarihleri.

TOKİ Karabük sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Karabük Merkez Bayır Mahallesi'nde yapımına başlanan 280 adet sosyal konut tamamlandı.



Tamamlanan konutlar, 28 Kasım – 15 Aralık 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek.

Malatya TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Malatya Darende Hacı Derviş Mahallesi'nde yapımına başlanan 267 adet sosyal konut tamamlandı.

Tamamlanan konutlar, 24 Kasım – 05 Aralık 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim ediliyor.

Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.

​Hatay TOKİ sosyal konutları teslim edildi mi?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Hatay Samandağ Hıdırbey Mahallesi'nde yapımına başlanan 151 sosyal konut tamamlandı.

Tamamlanan konutlar, 10 – 14 Kasım 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edildi. Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi. Dinlenme alanlarının, spor alanlarının, çocuk oyun alanlarının ve yeşil alanların bulunduğu proje, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar sunuyor.

​Muğla Seydikemer TOKİ sosyal konut teslim edildi mi?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Muğla Seydikemer Kemer Mahallesi'nde yapımına başlanan 304 sosyal konut tamamlandı.

Tamamlanan konutlar, 10 – 21 Kasım 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edildi.

TOKİ sosyal konutları satışı fiyat listesi

İl il TOKİ sosyal konutları teslim ve kura çekiliş takvimi için tıklayın

