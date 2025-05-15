Gaziantep Şahinbey ilçesi Burçkarakuyu (Geneyik) mevkiinde planlanan 1. Etap 719 adet konut projesi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirildi. İnşaası tamamlanan konutlar hak sahiplerine teslim ediliyor. Peki TOKİ Gaziantep Şahinbey sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek? İşte TOKİ sosyal konut anahtar teslim takvimi.
Gaziantep Şahinbey Burçkarakuyu 1.Etap 719 adet konut projesi kapsamında satışı gerçekleştirilen ve ilan edilen konutların teslim tarihleri açıklandı. İşte TOKİ Gaziantep Şahinbey sosyal konut teslim takvimi.
TOKİ sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek?
Konut teslimleri, TOKİ tarafından hazırlanan “Konut Teslim Programı” çerçevesinde projenin Müşavir Firması olan Prokon Müşavirlik tarafından Gaziantep Şahinbey Burçkarakuyu Geneyik 1.Etap 719 Konut Projesi Şantiyesinde gerçekleştirilecektir.
Proje kapsamında yapımı tamamlanarak teslim aşamasına olan ve TOKİ'nin www.toki.gov.tr adresinde ilan edilen konut teslim programında belirtilen konutların teslimleri 15 Mayıs 2025 – 09 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.
Konut alıcıları konut teslim programı çerçevesinde kendilerine bildirilen günde kendi imkanları ile Şantiyeye ulaşacaklardır. Konut teslim işlemlerine saat 09:00’da başlanacaktır. Kendisine bildirilen günden başka bir günde konut teslimi için başvuruda bulunan konut alıcılarının işlemleri, geldikleri gün için belirlenmiş konut alıcılarının işlemleri tamamlandıktan sonra yapılabilecektir.
Taksit ödemleri teslimden sonra başlayacak konut alıcılarının ilk taksit ödemesi ilan edilen teslim programınına göre;
- Mayıs 2025 ayında teslim edilen konutların taksit ödemesi Haziran 2025 tarihinde,
- İlk dönemsel artış Temmuz 2025 ayında uygulanacaktır.
Alıcıyla imzalanan gayrimenkul satış sözleşmesi kapsamında satışa/teslime konu konutun sigorta ve DASK işlemleri aracı Banka tarafından yaptırılacak ve bedelleri, KDV ile birlikte tahsil edilecektir.
3065 sayılı KDV kanunu gereğince, teslim işlemi nedeniyle doğan %1 oranındaki KDV tutarı T. Halk Bankası Bankası A.Ş. Ünaldı/Gaziantep Şubesi tarafından peşin olarak tahsil edilecektir. Bu aşamada aracı Banka tarafından kesilen KDV faturası konut teslim anında alıcı tarafından müşavir firmaya yetkililerine ibraz edilecektir. KDV bedelinin yatırıldığına dair fatura ibraz edilmeden kesinlikle teslim işlemi gerçekleştirilmeyecektir.
Şantiyede yapılacak konutun fiili teslimi sırasında; konut alıcılarının aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:
Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı),
Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,
KDV tutarının yatırıldığına dair fatura,
Belgeler eksiksiz ise konut alıcılarına, müşavir firma tarafından “Konut Teslim Tutanağı” ile mahal listesine göre tanzim edilecek olan “Konut Tespit Föyü” imzalatılacaktır.