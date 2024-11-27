Torba yasada müjdeler arka arkaya sıralandı: 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik…

Torba yasa kanun teklifi, ekonomik düzenlemeler ve kamu çalışanlarını ilgilendiren kritik maddelerle gündemde yer almaya devam ediyor. 3600 ek gösterge, Bağ-Kur için 7200 prim gün sayısı düzenlemesi gibi konular, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Peki, Torba Yasa ne zaman çıkacak, maddeleri neler, 3600 ek gösterge ve 7200 prim gün sayısı var mı? İşte, o konu hakkında tüm detaylar...

1 /10 Milyonlarca kişinin merakla beklediği Torba Yasa görüşmeleri Meclis’te devam ediyor. Kamu çalışanları ve Bağ-Kur’lular başta olmak üzere geniş bir kesimi ilgilendiren düzenlemeler, özellikle 3600 ek gösterge ve Bağ-Kur 7200 prim günü konularıyla dikkat çekiyor. Şimdiye kadar 55 maddesi kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlanan yasada, kalan 35 madde üzerindeki çalışmalar sürüyor. Torba Yasa’nın yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

2 /10 Torba Yasa’da Kritik Maddeler: 3600 Ek Gösterge ve Bağ-Kur 7200 Düzenlemesi Milyonların merakla beklediği Torba Yasa düzenlemeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görüşülmeye devam ediyor.

3 /10 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın son açıklamaları, 3600 ek gösterge ve Bağ-Kur prim gün sayısındaki değişikliklerin yasa kapsamındaki detaylarını daha da netleştirdi.

4 /10 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi 3600 ek gösterge ile kamu çalışanlarının maaş ve emeklilik haklarında önemli iyileştirmeler yapılması planlanıyor.

5 /10 Ek gösterge artışı, özellikle öğretmenler, polisler, sağlık çalışanları ve din görevlileri başta olmak üzere birçok memuru kapsıyor. Bu düzenlemenin tamamlanmasıyla emekli ikramiyelerinde ve maaşlarda artış bekleniyor.

6 /10 Bağ-Kur Prim Gün Sayısı 7200’e Düşüyor Bağ-Kur’lular için 9 bin prim günü şartının, SSK ile eşitlenerek 7 bin 200’e indirilmesi öngörülüyor. Bu değişiklik, Bağ-Kur’luların 5 yıl daha erken emekli olmasını sağlayacak ve özellikle esnaf ve çiftçiler için büyük bir avantaj sunacak.

7 /10 Torba Yasada Öne Çıkan Diğer Maddeler Vergi Düzenlemeleri: Vergi muafiyetleri ve borç yapılandırmaları gündemde. Sosyal Destekler: Aile destek programlarının kapsamının genişletilmesi planlanıyor.

8 /10 Çalışma Hayatında Reformlar: Kadın istihdamını artırmaya yönelik teşvikler ve çalışma şartlarında esneklik maddeleri yer alıyor.

9 /10 Yasa Ne Zaman Çıkacak? Torba yasa teklifinin 90 maddesi bulunuyor ve şu ana kadar 55 madde TBMM’den geçerek Resmi Gazete’de yayımlandı. Kalan maddeler için görüşmeler devam ediyor ve yasanın yıl sonuna kadar tamamen yasalaşması bekleniyor.