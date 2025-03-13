Rangers ile 4. kez

Geçtiğimiz hafta Rangers ile 24 yıl sonra kozlarını paylaşan Fenerbahçe, rakibine de ilk kez mağlup oldu. İki ekip yarınki mücadeleyle birlikte 4. kez karşı karşıya gelecek. Bu süreçteki maçlarda taraflar birer galibiyet alırken, bir müsabaka da berabere sonuçlandı. 8 Ağustos 2001 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Ibrox Stadyumu'nda oynanan ilk eşleşme golsüz eşitlikle noktalandı.

Avrupa kupalarında 286. maç

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 285 kez boy gösterdi. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 112 galibiyet alırken, 61 maçta da rakipleriyle berabere kaldı. 112 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 389 kez havalandırırken, kalesinde ise 407 gol gördü.

Avrupa Ligi'nde 148. maç

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 148. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 147 mücadelede 63 galibiyet, 38 beraberlik ve 46 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 206 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde ise 187 gol gördü.



