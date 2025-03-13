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TRT 1 canlı izle: Tabii Spor şifresiz canlı izlenir mi?

TRT 1 canlı izle: Tabii Spor şifresiz canlı izlenir mi?

22:1113/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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TRT 1 ekranlarında bu akşam Rangers Fenerbahçe maçı şifresiz olarak canlı yayınlanacak. TRT'nin dijital platformu Tabii Spor kanalından UEFA Avrupa Ligi karşılaşmaları da yayınlanıyor. Peki Tabii Spor şifresiz canlı izlenir mi? Üyelik gerekiyor mu? İşte 13 Mart UEFA Avrupa Ligi TRT 1 ve Tabii canlı izleme sayfası.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rönvaş maçında Fenerbahçe, Rangers karşısında çeyrek final bileti almak için sahaya çıkacak. İlk maçta alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe'nin Rangers karşısındaki ilk 11'i de belli oldu. TRT'nin resmi internet sitesinde yer alan yayın akışında da belirtildiği gibi Rangers-Fenerbahçe maçı şifersiz olarak canlı izlenebilecek. UEFA Avrupa Ligi'nde diğer maçlar ise TRT'nin Tabii platformu üzerinden ücretli üyelik ile izlenebilecek.


TABİİ SPOR ŞİFRESİZ CANLI İZLENİR Mİ?


TRT'nin Tabii Spor kanalı ücretli üyelik ile şifresiz canlı izlenebilmektedir. Tabii'nin internet sitesinde (www.tabii.com) yer alan bilgilere göre, üyelik ücreti 99 TL olarak yer almaktadır.

TABİİ SPOR CANLI İZLE


TRT 1 RANGERS-FENERBAHÇE CANLI İZLE

RANGERS-FERNERBAHÇE MAÇI İLK 11'LER BELLİ OLDU


UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında İskoçya'nın Rangers takımı ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:


Stat: Ibrox

Hakemler: Espen Eskas, Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin (Norveç)

Rangers: Butland, Tavernier, Balogun, Souttar, Sterling, Raskin, Barron, Jefte, Cerny, Diomande, Dessers

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Bright Osayi-Samuel, Amrabat, Fred, Kostic, Szymanski, Talisca, En-Nesyri




Rangers ile 4. kez

Geçtiğimiz hafta Rangers ile 24 yıl sonra kozlarını paylaşan Fenerbahçe, rakibine de ilk kez mağlup oldu. İki ekip yarınki mücadeleyle birlikte 4. kez karşı karşıya gelecek. Bu süreçteki maçlarda taraflar birer galibiyet alırken, bir müsabaka da berabere sonuçlandı. 8 Ağustos 2001 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Ibrox Stadyumu'nda oynanan ilk eşleşme golsüz eşitlikle noktalandı.

Avrupa kupalarında 286. maç

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 285 kez boy gösterdi. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 112 galibiyet alırken, 61 maçta da rakipleriyle berabere kaldı. 112 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 389 kez havalandırırken, kalesinde ise 407 gol gördü.

Avrupa Ligi'nde 148. maç

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 148. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 147 mücadelede 63 galibiyet, 38 beraberlik ve 46 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 206 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde ise 187 gol gördü.


Fred ve Osayi dönüyor

Fenerbahçe, eşleşmenin ilk maçında sarı kart cezası olan Fred ile Bright Osayi-Samuel'den yararlanamadı. Cezası biten iki isim teknik heyetin görev vermesi halinde sahada olacak. Rangers maçında sakatlanarak oyundan çıkan, sağ arka adalesinde yoğun ödem ve kanama tespit edilen Çağlar Söyüncü kadroda olmayacak.

Rangers evindeki son 3 maçı kaybetti

Glasgow ekibi 24 Şubat'ta teknik direktör değişikliğine giderken, evinde 3 maçtır kazanamıyor. Son 3 maçında mağlubiyet yaşayan Rangers, ligde lider Celtic'in 16 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Rangers, Avrupa Ligi lig aşamasında sahasında oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. FCSB ve Union SG'yi mağlup eden Rangers, Lyon'a kaybetti. İngiliz ekibi Tottenham ile de berabere kaldı.

Fenebahçe'nin dış sahada 6. maçı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig aşaması ve play-off turunda bu sezon dış sahada 5 maç oynadı. Slavia Prag'ı mağlup eden Jose Mourinho'nun öğrencileri; Twente, Midtjylland ve Anderlecht ile berabere kalırken AZ Alkmaar karşısında ise mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler deplasmanda rakip filelere 8 gol gönderirken, kalesinde ise 9 gol gördü.

Espen Eskas düdük çalacak

Rangers ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas düdük çalacak. Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ile Isaak Elias Bashevkin yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Rohit Saggi olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) olarak Hollandalı Pol van Boekel görev yapacak. Boekel'e AVAR'da Alman Christian Dingert eşlik edecek.


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