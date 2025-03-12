UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları bu akşam oynanacak dört maç ile sona erecek. Ligde çeyrek finale çıkacak takımlar netleşecek. TRT 1 kanalından canlı izlenebilecek Lille Borussia Dortmund mücadelesi saat 20.45'te başlayacak. Bu maçın ardından ise Aston Villa-cLUB Brugge mücadelesi saat 23.00'da TRT 1 canlı yayınında futbolseverler ile buluşacak. İşte 12 Mart TRT 1 canlı izleme sayfası ve maçlardan bilgiler.
TRT1 ekranlarında futbol heyecanı devam ediyor. Bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları tamamlanacak. Dün oynana dört maçın ardından bu akşamki dört maç ile çeyrek finale kalacak takımlar belirlenecek. TRT1 kanalından şifresiz yayınlanacak Lille-Borussia Dortmund mücadelesi saat 20.45'te canlı izlenebilecek. Aston Villa-Club Burugge maçı da saat 23.00'da TRT1'de yayınlanacak. Diğer iki karşılaşma ise Tabii Spor kanalından ücretli üyelik ile izlenebilecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇEYREK FİNALE KİM KALACAK?
Bu akşam oynanacak 4 maç ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalacak takımlar belli olacak. TRT 1 ve Tabii platformları üzerinden canlı yayınlanacak maçları izlemek için sayfamızdaki linkleri kullanabilirsiniz.
LİLLE BORUSSİA DORTMUND TRT 1 CANLI İZLE
ASTON VİLLA-CLUB BRUGGE TRT 1 CANLI İZLE
ATLETİCO MADRDİD-REAL MADRİD TABİİ SPOR CANLI İZLE (Üyelik gerektirir)
ARSENAL-PSV TABİİ SPOR CANLI İZLE (Üyelik gerektirir)
TRT Tabii'de Türk takımlarının maçlarını izlemek için Premium paket satın almam gerekiyor mu?
Türk takımlarının; UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarını tabii'de, sadece Türkiye’de, ücretsiz olarak izleyebilirsin.
Diğer takımların UEFA organizasyonuna ait maçlarını tabii'de, sadece Türkiye’de, izleyebilmen için ise Premium paket satın alman gerekiyor.
Türkiye Premium paket ücreti ne kadar? Yıllık taahhüt vermem gerekiyor mu?
Aylık 99 TL ödeyerek tabii Premium satın alınabilir ve avantajlarından yararlanmaya başlayabilirsin. tabii Premium için yıllık bir taahhüt vermene gerek yok. Paket süresi aylıktır. Ödeme talimatını iptal etmediğin, kredi kartını ödemeye kapatmadığın ve paketini iptal etmediğin sürece paket bedeli her ay yansıtılır.
Bayern, Inter ve PSG, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş karşılaşmaları oynandı. TSİ 23.00'te başlayan müsabakalarda adını çeyrek finale yazdıran takımlar belli oldu. İki Alman ekibinin karşı karşıya geldiği mücadelede Bayern Münih, ilk maçta aldığı 3-0'lık avantajla sahaya çıktı. Bu sezon attığı gollerle hem ligde hem Avrupa'da takımını taşıyan Harry Kane, 52. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Bayern, 71'de Alphonso Davies ile bir gol daha bularak sahadan 2-0 galip ayrıldı. Rakibini gol yemeden eleyen Vincent Kompany'nin ekibi tur atladı. Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde final oynayan Xabi Alonso'lu Leverkusen ise Avrupa kupalarına veda etti.
Hakan attı, Inter çeyrek finalde
Hollanda'da 2-0 kazanan İtalyan ekibi Inter, San Siro'da Feyenoord'u konuk etti. Inter, Marcus Thuram ile 8. dakikada öne geçerken, Feyenoord 42. dakikada Jakub Moder ile beraberliği yakaladı. İlk yarısı 1-1 berabere tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında Inter penaltı kazandı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 51. dakikada takımını öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmazken, mavi-siyahlılar, toplamda 4-1'lik skorla adını çeyrek finale yazdırdı. Hakan, maçın 61. dakikasında yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.
PSG, penaltılarla Liverpool'u eledi
Gecenin en önemli maçlarından biri Anfield'da oynandı. Paris'teki ilk maçta 1-0'lık mağlubiyet yaşayan PSG, rövanşta erken bulduğu golle öne geçti. Ousmane Dembele 12. dakikada topu filelere gönderdi. Müsabakanın ikinci yarısı ev sahibi Liverpool'un oyun hakimiyetiyle geçerken, üst üste girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. Normal süresi PSG'nin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken, maç uzatmalara kaldı. Uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmazken, tur atlayan takımı penaltı atışları belirledi.
Paris Saint-Germain'de Vitinha, Gonçalo Ramos, Dembele ve Desire Doue topu ağlara gönderirken; Liverpool'da ise Mohamed Salah isabet buldu. Darwin Nunez ve Curtis Jones'in penaltı atışını kaleci Donnarumma kurtardı. Seri penaltılarda 4-1'lik üstünlük kuran Fransız ekibi çeyrek finale çıktı.
Devler Ligi'nde lig aşamasını 21 puanla lider tamamlayan Liverpool, turnuvaya son 16 turunda veda etti.