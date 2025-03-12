TRT1 ekranlarında futbol heyecanı devam ediyor. Bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları tamamlanacak. Dün oynana dört maçın ardından bu akşamki dört maç ile çeyrek finale kalacak takımlar belirlenecek. TRT1 kanalından şifresiz yayınlanacak Lille-Borussia Dortmund mücadelesi saat 20.45'te canlı izlenebilecek. Aston Villa-Club Burugge maçı da saat 23.00'da TRT1'de yayınlanacak. Diğer iki karşılaşma ise Tabii Spor kanalından ücretli üyelik ile izlenebilecek.