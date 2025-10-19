Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanı seçimi heyecanı yaşanıyor. Seçim, mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile sol partilerin desteklediği Tufan Erhürman arasında geçmesi bekleniyor. Tatar iki devletli çözümü savunurken, Erhürman Rumlarla federasyon modelini benimsiyor. 1970 yılında Lefkoşa'da doğan Tufan Erhürman, 1988 Türk Maarif Koleji'nden mezun oldu. 1992 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki eğitimini tamamladı. 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ın Müzakere Heyeti'nde ve Taşınmaz Mal Komisyonu”nun oluşumunda görev aldı. 2013 CTP Lefkoşa Milletvekili olarak Cumhuriyet Meclisi'ne girdi. 2016 CTP 26. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan seçildi. CTP-HP-TDP-DP tarafından kurulan Dörtlü Koalisyon Hükümeti'nde Başbakan olarak görev yaptı. İşte CTP genel başkanı ve KKTC Cumhurbaşkanı adayı olan Tufan Erhürman’ın hayatı ve siyasi kariyeri.

1 /7 Tufan Erhürman, 1970 yılında doğdu. Erhürman, 2008-2010 yılları arasında Kıbrıs anlaşmazlığının çözümü için yürütülen müzakerelerde görev almıştır. Daha önce 1999-2004 yılları arasında Türkiye Adalet Bakanlığı'nda çalışmış ve Türkiye'de ombudsmanlık kurumunun kurulması için çalışmıştır. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) Genel Başkanıdır. Ocak 2018'den itibaren dört partili bir koalisyonun lideri olarak Başbakanlık görevini yürütmüştür. Koalisyon hükümeti 9 Mayıs 2019'da istifa etmiş, Erhürman, 22 Mayıs 2019'da Ersin Tatar tarafından devralınana kadar Başbakan olarak görevine devam etmiştir.

2 /7 Erhürman, orta öğrenimini Türk Maarif Koleji'nde tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydoldu. Yüksek lisans ve doktora derecelerini de Ankara Üniversitesi'nden aldı. 2001 yılındaki doktora tezi "Kurumun ve Ombudsman'ın Hukuk Dışı Denetimi" üzerineydi.

3 /7 Erhürman, 1995-2001 yılları arasında Ankara Üniversitesi , Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi'nde kamu hukuku dersleri verdi. Daha sonra 2001-2006 ve 2008-2013 yılları arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde ders verdi. Erhürman ayrıca 2006-2008 yılları arasında Yakın Doğu Üniversitesi'nde de ders verdi.

4 /7 Erhürman, 2008-2010 yılları arasında Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat döneminde Kıbrıs sorununun çözümü için yürütülen müzakerelerde yer aldı. 2013 seçimlerinde Cumhuriyet Meclisi'nde Lefkoşa milletvekili adayı oldu ve Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler adayı olarak milletvekili oldu.

5 /7 O dönemde parlamentoda temsil edilen 4 partinin de kabul ettiği 23 değişiklikle anayasayı değiştirmek için yoğun bir şekilde çalıştı. Ancak, 2014 referandumunda seçmenlerin %62,3'ü yeni anayasayı reddetti . Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler Genel Sekreteri oldu.

6 /7 Erhürman, 13 Kasım 2016'da Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin ve dolayısıyla ana muhalefetin lideri oldu. 2018 erken seçimlerinde yeniden Milletvekili seçildi , ancak partisinin 9 sandalye kaybetmesini engelleyemedi.