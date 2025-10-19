Tufan Erhürman, 1970 yılında doğdu. Erhürman, 2008-2010 yılları arasında Kıbrıs anlaşmazlığının çözümü için yürütülen müzakerelerde görev almıştır. Daha önce 1999-2004 yılları arasında Türkiye Adalet Bakanlığı'nda çalışmış ve Türkiye'de ombudsmanlık kurumunun kurulması için çalışmıştır. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) Genel Başkanıdır. Ocak 2018'den itibaren dört partili bir koalisyonun lideri olarak Başbakanlık görevini yürütmüştür. Koalisyon hükümeti 9 Mayıs 2019'da istifa etmiş, Erhürman, 22 Mayıs 2019'da Ersin Tatar tarafından devralınana kadar Başbakan olarak görevine devam etmiştir.