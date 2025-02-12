Tunceli'de yarın 13 Şubat okullar tatil mi? Valilikten açıklama var mı?

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerinde Tunceli'de yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi. Kuvvetli kar yağışı beklentisinin ardından öğrenciler de yarın okulların tatil edilip edilmediğini araştırmaya başladı. Peki Tunceli'de yarın okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi mi? İşte meteorolojiden yapılan hava durumu tahminleri.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan güncel hava durumu tahminleri sonrasında kuvvetli kar yağışının beklendiği bildirildi. Ülke genelinde etkili olmaya devam eden yağışların Tunceli'de de beklenmesiyle öğrenciler ve veliler tatil ile ilgili gelişmeleri takip etmeye başladı. İşte detaylar.
TUNCELİ'DE YARIN 13 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?
Meteoroloji'den yapılan kuvvetli kar yağışının ardından tatil konusu da gündeme geldi. Ancak Tunceli Valiliği henüz tatil açıklamasında bulunmadı. Açıklama yapıldığında sayfamızda yer alacak.
METEOROLOJİ'DEN TUNCELİ İÇİN YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI
Meteoroloji, Tunceli ve çevreleri için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 13.02.2025 Perşembe günü Tunceli'nin il genelinde beklenen kar yağışlarının kuvvetli (mevcut kar örtüsünün üzerine 10-20 cm ilave), yüksek kesimlerinde yer yer yoğun (mevcut kar örtüsünün üzerine 20 cm ve üzeri ilave) olacağı tahmin ediliyor. Buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar ve özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli
ve tedbirli olunmalıdır. Buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.