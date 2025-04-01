Türk nüfusun en fazla olduğu ülkeler açıklandı! İşte dünyadaki Türk nüfusun dağılımı...

Türk vatandaşlarının yurt dışında en çok hangi ülkelerde yaşadığına dair dikkat çeken bir araştırma yayımlandı. Almanya, Fransa ve diğer Avrupa ülkeleri, Türk nüfusunun yoğun olduğu yerler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, Türklerin en fazla yaşadığı diğer ülkeler hangileri? İşte, Türklerin en çok tercih ettiği ülkeler...
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sayısı 7,5 milyona yükseldi. Bu nüfusun büyük bir kısmı, 6,5 milyon ile Batı Avrupa'da ikamet ediyor. Göç hareketlerinin devam etmesi ve yeni nesillerin büyümesiyle birlikte, Türk nüfusunun dünya çapında artışı devam ediyor.
İŞTE EN FAZLA TÜRK'ÜN YAŞADIĞI ÜLKELER!
10) DANİMARKA
75 BİN TÜRK VATANDAŞI
9) İSVİÇRE
130 BİN
AVUSTRALYA
150 BİN
BELÇİKA
240 BİN
AVUSTURYA
250 BİN
ABD
300 BİN
İNGİLTERE
400 BİN
3) HOLLANDA
500 BİN
2) FRANSA
700 BİN
1) ALMANYA
4 MİLYON