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Türk nüfusun en fazla olduğu ülkeler açıklandı! İşte Türklerin dünyadaki nüfus dağılımı

Türk nüfusun en fazla olduğu ülkeler açıklandı! İşte Türklerin dünyadaki nüfus dağılımı

10:367/07/2025, Pazartesi
G: 7/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Türk vatandaşlarının yurt dışında en çok hangi ülkelerde yaşadığına dair dikkat çeken bir araştırma yayımlandı. Almanya, Fransa ve diğer Avrupa ülkeleri, Türk nüfusunun yoğun olduğu yerler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, Türklerin en fazla yaşadığı diğer ülkeler hangileri? İşte, Türklerin en çok tercih ettiği ülkeler...

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sayısı 7,5 milyona yükseldi. Bu nüfusun büyük bir kısmı, 6,5 milyon ile Batı Avrupa'da ikamet ediyor. Göç hareketlerinin devam etmesi ve yeni nesillerin büyümesiyle birlikte, Türk nüfusunun dünya çapında artışı devam ediyor.

İŞTE EN FAZLA TÜRK'ÜN YAŞADIĞI ÜLKELER!

10) DANİMARKA

75 BİN TÜRK VATANDAŞI

9) İSVİÇRE

130 BİN

AVUSTRALYA

150 BİN

BELÇİKA

240 BİN

AVUSTURYA

250 BİN

ABD

300 BİN

İNGİLTERE

400 BİN

3) HOLLANDA

500 BİN

2) FRANSA

700 BİN

1) ALMANYA

4 MİLYON

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