Türk nüfusun en fazla olduğu ülkeler açıklandı! İşte Türk nüfusun dünyadaki dağılımı...

Türk vatandaşlarının yurt dışında en çok hangi ülkelerde yaşadığına dair dikkat çeken bir araştırma yayımlandı. Almanya, Fransa ve diğer Avrupa ülkeleri, Türk nüfusunun yoğun olduğu yerler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, Türklerin en fazla yaşadığı diğer ülkeler hangileri? İşte, Türklerin en çok tercih ettiği ülkeler...

1 /11 Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sayısı 7,5 milyona yükseldi. Bu nüfusun büyük bir kısmı, 6,5 milyon ile Batı Avrupa'da ikamet ediyor. Göç hareketlerinin devam etmesi ve yeni nesillerin büyümesiyle birlikte, Türk nüfusunun dünya çapında artışı devam ediyor.

2 /11 İŞTE EN FAZLA TÜRK'ÜN YAŞADIĞI ÜLKELER! 10) DANİMARKA 75 BİN TÜRK VATANDAŞI

3 /11 9) İSVİÇRE 130 BİN

4 /11 AVUSTRALYA 150 BİN

5 /11 BELÇİKA 240 BİN

6 /11 AVUSTURYA 250 BİN

7 /11 ABD 300 BİN

8 /11 İNGİLTERE 400 BİN

9 /11 3) HOLLANDA 500 BİN

10 /11 2) FRANSA 700 BİN