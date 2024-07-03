MERİH'TEN TARİHİ GOL





Milliler, maçın ilk dakikasında Barış Alper'in sağ kanattan taşıdığı topta köşe vuruşu kazandı. Merih Demiral, Arda Güler'in kullandığı kornerde boşta kalan topu ağlara ve ay-yıldızlıları 1-0 öne geçirdi. Merih'in bu golü Türkiye'nin turnuvalarda kaydettiği en erken gol oldu. Ayrıca Avrupa Şampiyonası tarihinde atılmış en erken ikinci gol (52 saniye) olarak da tarihe geçti.







