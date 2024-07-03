2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız, çeyrek finale yükseldi. Müsabakadan 2-1 zaferle ayrılan ay-yıldızlılar, son 8 takım arasına adını yazdırdı. Romanya karşılaşmasından galip ayrılan Hollanda, Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi oldu. Peki Hollanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, EURO 2024 Türkiye çeyrek final maç tarihi…
Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi Hollanda olacak. Turnuvada çeyrek final mücadeleleri 5-6 Temmuz'da oynanacak. Nefeslerin tutulduğu Türkiye-Hollanda EURO 2024 çeyrek final maçında Ay Yıldızlılar, yarı final bileti almak için ciddi mücadele verecek. Peki, EURO 2024 Hollanda-Türkiye çeyrek final maçı ne zaman? Türkiye-Hollanda milli maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, A Milli Takım'ın çeyrek final maç tarihi ve ayrıntılar...
HOLLANDA - TÜRKİYE ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Avusturya karşısında kazanan A Milli Takım adını çeyrek finale yükseldi. Ay-yıldızlıların rakibi ise Romanya’yı mağlup eden Hollanda oldu.
Hollanda - Türkiye mücadelesi 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00’da oynanacak.
TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Türkiye Hollanda maçı EURO 2024 maçları TRT1 ekranlarında yayınlanacak.
EURO 2024 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
5 Temmuz 19:00 İspanya - Almanya
5 Temmuz 22:00 Portekiz - Fransa
6 Temmuz 19:00 İngiltere - İsviçre
AVRUPA ŞAMPİYONASI MAÇ PROGRAMI
Çeyrek finaller 5-6 Temmuz
Yarı finaller 9-10 Temmuz
Final 14 Temmuz
MERİH'TEN TARİHİ GOL
Milliler, maçın ilk dakikasında Barış Alper'in sağ kanattan taşıdığı topta köşe vuruşu kazandı. Merih Demiral, Arda Güler'in kullandığı kornerde boşta kalan topu ağlara ve ay-yıldızlıları 1-0 öne geçirdi. Merih'in bu golü Türkiye'nin turnuvalarda kaydettiği en erken gol oldu. Ayrıca Avrupa Şampiyonası tarihinde atılmış en erken ikinci gol (52 saniye) olarak da tarihe geçti.
ORKUN VE İSMAİL ÇEYREK FİNALDE YOK
Sınırda bulunan futbolculardan 11. dakikada sarı kart gören Orkun Kökçü ve 42. dakikada sarı kartla cezalandırılan İsmail Yüksek, bu kartlarından ardından bir sonraki maç için cezalı duruma düştü. Orkun ve İsmail, çeyrek finalde Hollanda'ya karşı forma giyemeyecek.
MERİH BİR KEZ DAHA SAHNEDE
Maça damgasını vuran Merih Demiral, 59. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Yine Arda'nın kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Merih, bu kez kafayla topu ağlara gönderdi ve takımını 2 farklı üstünlüğe taşıdı.
GREGORİTSCH'İN GOLÜ AVUSTURYA'YA YETMEDİ
Avusturya, bu gole 66. dakikada Michael Gregoritsch ile karşılık verdi ve fark 1'e indi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 2-1 galip ayrılan ve çeyrek finale yükselen taraf ay-yıldızlılar oldu.