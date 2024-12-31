Üç aylar, Recep ayıyla birlikte 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak. Üç Aylar mesajları, İslam alemi için büyük bir heyecan ve coşkuyla beklenen manevi huzur ve bereketin en yoğun yaşandığı dönemin habercisi olacak. Resimli ve anlamlı Üç Aylar mesajları ise bu anlamda köprüler kurulmasına vesile olacak. Sevdiklerinize anlamlı bir mesaj göndermek istiyorsanız sizler için bir araya getirdiğimiz üç aylar, Recep ayı kutlama mesajlarına göz atabilirsiniz. İşte resimli, yazılı, kısa, anlamlı, dualı Recep ayı ile üç aylar kutlama tebrik mesajları, sözleri..

1 /6 Üç Aylar mesajları, resimli ve anlamlı seçeneklerle bu anlamlı günlere değer katıyor. Üç Aylar Recep ayı ile başlayacak, Şaban ile devam edecek ve Ramazan Ayı ile sona erecek. Bu mübarek günü sizde sevdikleriniz ile sosyal medya üzerinden ( Whatsapp, Twitter, Facebook, İnstagram, vs ) paylaşmak istiyorsanız, sizler için hazırladığımız çeşitli resimlere göz atabilirsiniz.

2 /6 Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed (SAV) Recep ayının hikmetine dair şöyle buyuruyor: "Recep Allah"ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ise ümmetimin ayıdır."

3 /6 Rahmetin bol olduğu, duanın kabul olduğu eksiklerin tamamlandığı gafletin kalktığı ve kardeşliğin tesis edildiği bu mübarek üç ayların hakkımızda hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ederiz...

4 /6 Aldığımız her nefeste Rabbimizi anarak geçireceğimiz mübarek aylar olması dileğiyle…

5 /6 Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla’ya sunacağı ve O’nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Üç aylarınız mübarek olsun.