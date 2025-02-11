İptal edilen uçak seferleri yaşanan olumsuz hava şartlarının ardından gündeme geldi. 11-12 Şubat 2025 tarihine ait güncel duyurular, bileti olan yolcuların gündeminde yer aldı. Yurt genelinde etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle THY, AJet, Pegasus iptal olan uçuşlarını son dakika paylaşıyor. Peki, bugün uçuşlar iptal mi edildi? İşte, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı son dakika açıklamaları ile 11-12 Şubat 2025 THY, AJet, Pegasus, iptal olan uçuşlar...
Megakentte devam eden kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 11 Şubat Salı günü uçuşların yüzde 5'inin, 12 Şubat Çarşamba günü ise yüzde 10'unun iptal edileceği açıklandı. İptal edilen uçuşlarla ilgili bilgiler, havayolu şirketlerinin resmi internet sitelerinden sorgulanabiliyor. Peki, 11-12 Şubat 2025 THY-Ajet iptal olan uçak seferleri hangileri? İşte, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan iptal edilen uçuşlar sorgulama ekranı.
SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLAR İPTAL Mİ OLDU?
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat tarihteki uçuşların yüzde 5'i ve 12 Şubat tarihindeki uçuşların ise yüzde 10'u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili havayolu şirketinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA HANGİ UÇAK SEFERLERİ İPTAL OLDU?
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı uçak seferleri iptal edildi. İptal olan seferleri görmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz:
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI İPTAL OLAN UÇUŞ SEFERLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AJET İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ
Ajet’in 11 Şubat Salı ve 12 Şubat Çarşamba 2025 tarihlerinde bazı uçak seferleri iptal edildi.
Konuyla ilgili olarak AJet Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada,
"İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat Salı ve 12 Şubat Çarşamba 2025 tarihlerinde Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı ile kısıtlama kararı çerçevesinde uçuş iptalleri yapılmıştır. Değişiklik gerçekleştirilen seferlerimizin son durumunu Uçuş Durumu sayfasından kontrol edebilirsiniz.
Hava koşulları nedeniyle havalimanına ulaşımda gecikmeler yaşanabileceğinden uçuşunuzdan en az 3 saat önce havalimanında bulunmanız, rahat ve sorunsuz bir seyahat için tavsiye edilmektedir.
Bilet değişiklik ve iptal işlemlerini AJet.com, AJet Mobil uygulaması veya bilet satın alınan acentelerden gerçekleştirebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.
AJET İPTAL OLAN SEFERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
PEGASUS İPTAL OLAN UÇUŞLAR
Pegasus'tan yapılan açıklamada, "İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle MADKOM kararı ile uçuş iptalleri yapılmıştır. 11-12 Şubat tarihli iptal olan seferlerimizin son durumuna aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz." denildi.
11 Şubat 2025 Pegasus İptal Edilen Uçuş Seferleri
Uçuş No Kalkış Havalimanı Varış Havalimanı Kalkış Varış
2000 Sabiha Gökçen Antalya 05:50 07:10
2080 Sabiha Gökçen Cengiz Topel 05:55 07:25
2182 Sabiha Gökçen İzmir A. Menderes 06:00 07:10
2860 Sabiha Gökçen Ordu-Giresun 06:20 07:55
2730 Sabiha Gökçen Kayseri 06:25 07:50
2550 Sabiha Gökçen Erzurum 07:45 09:35
2702 Sabiha Gökçen Konya 08:00 09:15
2183 İzmir A. Menderes Sabiha Gökçen 08:00 09:10
2001 Antalya Sabiha Gökçen 08:05 09:25
2664 Sabiha Gökçen Ankara Esenboğa 08:10 09:15
12 Şubat 2025 İptal Edilen Seferler
Uçuş No Kalkış Havalimanı Varış Havalimanı Kalkış Varış
521 Mashhad Sabiha Gökçen 03:10 07:30
2831 Trabzon Sabiha Gökçen 05:05 07:00
1911 Ercan Sabiha Gökçen 05:25 07:05
2000 Sabiha Gökçen Antalya 05:50 07:10
2182 Sabiha Gökçen İzmir A. Menderes 06:00 07:10
2810 Sabiha Gökçen Trabzon 06:00 07:40
2662 Sabiha Gökçen Ankara Esenboğa 06:10 07:15
2860 Sabiha Gökçen Ordu-Giresun 06:20 07:55
2530 Sabiha Gökçen Elazığ 06:50 08:35
2702 Sabiha Gökçen Konya 07:20 08:35
İPTAL OLAN UÇAK SEFERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
THY ve AJet'in iptal olan uçak seferlerini web sitelerini takip ederek öğrenebilirsiniz.