Ara tatil ve yarıyıl tatili umre turu fiyatları ne kadar?

Umre ziyareti için başvurular, 15 Eylül'de e-devlet üzerinden alınmaya başlandı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler için özel olarak düzenlenen umre turları, ara tatil ve yarıyıl tatili dönemlerinde hizmet verecek. Bu turlar, servisli ve normal konaklama seçenekleriyle sunuluyor. 7 günlük birinci dönem ara tatili umre turu için başvuru süreci 9 Ekim'e kadar devam edecek. Peki, ara tatil ve yarıyıl tatili umre turu fiyatları ne kadar?

1 /7 Umre ziyareti gerçekleştirecek öğretmen, öğrenci ve veliler için beklenen başvuru duyurusu yayınlandı. 15 Eylül'de başlayan başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor. Umre turu için düzenlenecek programlar, servisli standart konaklama şeklinde organize ediliyor. Programın ilk dönem umre turu için son başvurular 9 Ekim’e kabul edilecek. Peki öğrenci, öğretmen ve veli umre turu fiyatları ne kadar?

2 /7 Ara tatil ve yarıyıl tatili umre başvuruları ne zaman? Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında ara tatil ile yarıyıl tatili umre turları programını paylaştı. Turlar 7 ve 11 günlük olarak düzenlenecek. 7 günlük birinci dönem ara tatili turu için son başvurular 9 Ekim'de, Yarıyıl tatili servisli normal konaklama 7 günlük umre turunda son başvurular 11 Aralık'ta alınacak.

3 /7 UMRE TURU ÜCRETLERİ NEREYE HANGİ BANKAYA YATIRILACAK? Umre turlarına başvuracaklar ilk olarak; Halkbank, Vakıfbank, Ziraat, Emlak Katılım Bankası, Albaraka, Kuveyt Türk, Türkiye Finans Bankası şubelerinden tur ücretlerini ödemeleri gerekiyor. Ardından il/ilçe müftülüğüne müracaat ederek ya da e-devlet'ten kayıt yapılıyor olmalı.

4 /7

ARA TATİL VE YARIYIL TATİLİ UMRE TURU GİDİŞ DÖNÜŞ TARİHLERİ VE UMRE FİYATLARI Öğrenci, öğretmen ve veliler için gerçekleşecek ara tatil ve yarıyıl tatili umre turları servisli normal konaklama olarak düzenleniyor. Programın 7 günlük birinci dönem ara tatili turu için son başvurular 9 Ekim'de alınacak. Giriş tarihi 8 Kasım, dönüşler de 15 Kasım'da olacak. Öğrenciler için umre fiyatları 4 kişilik oda 4275 Suudi Arabistan Riyali 3 kişilik oda 4475 Suudi Arabistan Riyali 2 kişilik oda 4775 Suudi Arabistan Riyali.



5 /7 Öğretmen ve veliler için umre fiyatları 4 kişilik oda 4500 Suudi Arabistan Riyali 3 kişilik oda 4700 Suudi Arabistan Riyali 2 kişilik oda 5000 Suudi Arabistan Riyali

6 /7 Yarıyıl tatili servisli normal konaklama 7 günlük umre turunda son başvurular 11 Aralık'ta alınacak. Girişler 17-25 Ocak 2026'da, dönüşler ise 24 Ocak - 1 Şubat 2026 tarihlerinde olacak. Öğrenciler için bu turda fiyatlar: 4 kişilik oda 4475 Suudi Arabistan Riyali 3 kişilik oda 4675 Suudi Arabistan Riyali 2 kişilik oda 4975 Suudi Arabistan Riyali

Öğretmen ve velilerin tur fiyatı bu programda: 4 kişilik oda 4775 Suudi Arabistan Riyali 3 kişilik oda 4975 Suudi Arabistan Riyali 2 kişilik oda 5275 Suudi Arabistan Riyali