Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz ile öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin yapılması gereken iş ve işlemler ile başvuru şartları ve takvimi geçtiğimiz haftalarda adayların erişimine açıldı. Buna göre, Uzman ve başöğretmenlik başvurusu 20 Ağustos 2025 - 5 Eylül 2025 tarihleri arasında kabul edildi. Peki, uzman öğretmenlik ek başvurular ne zaman, nasıl yapılacak? İşte başvuru ve sonuç tarihleri

Uzman ve başöğretmenlik başvurusu yapan adaylar ile henüz başvuruda bulunamamış olan adaylar süreç ile ilgili aramalarını hızlandırdı. Yayınlanan kılavuza göre 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla uzman öğretmen ve başöğretmen şartlarını sağlayan öğretmen/uzman öğretmenlerin eğitim programlarına başvuru yapabiliyor. Peki, uzman ve başöğretmenlik başvurusu bitti mi? Ek başvurular ne zaman? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK EK BAŞVURU TARİHLERİ Başvurular 20 Ağustos 2025 - 5 Eylül 2025 tarihleri arasında https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden kabul edildi. Ek başvurular ise 3 - 7 Kasım 2025 tarihleri arasında alınacak. UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI





EK BAŞVURU VE SONUÇ TAKVİMİ Eğitim Programına Ek Başvuruların https://mebbis.meb.gov.tr Adresinden Alınması 3 Kasım 2025 - 7 Kasım 2025 Eğitim Programına Ek Başvuruda Bulunanların, Başvurularının Değerlendirilmesi ve Onaylanması 3 Kasım 2025 - 11 Kasım 2025 Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programlarına İlişkin Eğitimlerin https://www.oba.gov.tr Adresinden Yapılması 4 Kasım 2025 - 15 Aralık 2025




