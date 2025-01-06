Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye genelinde etkisini gösteren kar yağışı, birçok ilde eğitime ara verilmesine neden oldu. Valilikler ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), hava durumu koşullarına göre tatil kararlarını açıklamaya devam ediyor. Peki 7 Ocak Salı hangi illerde okullar tatil oldu?
Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava ve yoğun kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkilerken eğitimde de aksamalar yaşanıyor. Öğrenciler ve veliler, 7 Ocak Salı günü okulların tatil olup olmayacağına ilişkin valiliklerden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.
6 OCAK PAZARTESİ VAN'DA EĞİTİME KAR ENGELİ!
Van'ın Bahçesaray ilçesinde don ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
BAHÇESARAY KAYMAKAMLIĞINDAN AÇIKLAMA
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, don ve buzlanma nedeniyle 6 Ocak Pazartesi taşımalı eğitim yapılan okulların tatil edildiği duyuruldu.
7 OCAK 2025 VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?
7 Ocak Salı günü Van'da okulların tatil olup olmayacağına dair resmi bir açıklamada yapılmadı. Konu ile ilgili gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla Kıyı Ege'nin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Rize yağmurlu, Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Van çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.