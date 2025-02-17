Kar tatili haberleri ve son dakika okul tatili açıklamaları veliler ve öğrenciler tarafından takip ediliyor. Ülke genelinde sıcaklıkların düşmesi ve birçok ilde kar ve sağanak yağışın etkisini sürdirmesinin ardından bazı illerde eğitime ara veriliyor. Kar yağışının etkisini göstereceği illerde yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusu merak kazandı. Bu noktoda vatandaşlar valiliklerden gelen son dakika açıklamalarına yöneldi. Peki, Yarın 18 Şubat Salı günü okullar tatil olacak mı? Hangi iller ve ilçelerde yarın okullar tatil olacak? İşte MEB ve il valilikleri tarafından yapılan son dakika kar tatili açıklamaları...
Ülkenin büyük bölümünü etkisi altına alan soğuk ve kar yağışlı hava ulaşımda ve eğitimde aksamaların yaşanmasına neden oluyor. Yurdun iç kesimlerinde etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle 18 Şubat Salı (Yarın) okullar tatil mi sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki 18 Şubat Salı (Yarın) hangi il ve ilçelerde okullar tatil edilecek?
17 ŞUBAT CUMA HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?
17 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiğine ilişkin bir duyuru yapılmadı.
18 ŞUBAT 2025 CUMA KAR TATİLİ OLAN İLLER
Yurdun büyük bölümünde kar yağışı nedeniyle kar tatili oluyor. Okullardaki kar tatili kararları, illerdeki valilikler tarafından kararlaştırılıp resmi duyurular aracılığıyla kamuoyuna sunulmaktadır. 18 Şubat ile ilgili henüz kar tatili duyurusu yayınlanmadı.
İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul'da okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.
ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Ankara'da okullar tatil mi sorusu öğrenciler ve velilerin gündemini meşgul ediyor.
Her iki ilde henüz kar tatili hususunda herhangi bir açıklama bulunmuyor. Açıklama gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.
ORDU'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Ordu Valiliği, yarın okulların tatil edileceğine dair henüz resmi bir açıklama yapmadı.
GÜMÜŞHANE'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Gümüşhane'de şu an için Valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
SİVAS'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Sivas'ta şu an için Valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
NEVŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Nevşehir'de şu an için Valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Kayseri'de şu an için Valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Kocaeli'de şu an için Valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Bingöl'de şu an için Valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Kastamonu'da şu an için Valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
TOKAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?
okat'ın Zile ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçede kar yağışının görüldüğü bildirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlçemizde yüksek kesimlerde yoğun olmak üzere devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bir gün (14 Şubat Cuma) ara verilmiştir. Ayrıca köy ve belde okulları (birleştirilmiş sınıflar dahil) ve özel eğitim okulu da tatil kapsamındadır. Diğer okullarımızda eğitim öğretim faaliyetlerimiz devam edecektir."
DÜZCE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?
Düzce'de şu an için Valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Bursa'da şu an için Valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
RİZE'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Rize'de şu an için Valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
TRABZON'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Trabzon'da şu an için Valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
GİRESUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Giresun'da şu an için Valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
ADANA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Adana'da şu an için Valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Konya'nın Halkapınar, Ereğli ve Sarayönü ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Konya'nın bazı ilçelerinde yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi.
Halkapınar ve Sarayönü kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, kar yağışının ardından gece sıcaklığın eksi 8 dereceye kadar düşmesinin beklendiği, buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek için İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 Şubat Cuma günü tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlilerinin de 1 gün idari izinli sayılacağı bildirildi.
Ereğli Kaymakamlığından yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:
"İlçe genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin 1 gün süreyle idari izinli sayılmasına karar verilmiştir."
HATAY'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Hatay'da şu an için Valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
KARS'TA OKULLAR TATİL Mİ?
Kars'ta şu an için Valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.