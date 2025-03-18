Ülke genelinde etkili olacak soğuk hava dalgasıyla birlikte birçok kentte kar yağışı etkili olacak. Karadeniz'in iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Peki Bolu, Karabük, Çankırı, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas’ta okullar tatil mi? 19 Mart Çarşamba Valilikten tatil açıklaması geldi mi?
Meteoroloji hava durumu tahminlerine göre, hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç), İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Peki kar yağışının yeniden başlayacak olmasıyla birlikte okullar tatil olacak mı? Bolu, Karabük, Çankırı, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas’ta okullar tatil mi? 19 Mart Çarşamba Valilikten tatil açıklaması geldi mi? sorularına yanıt aranmaya başlandı.
Bolu’da okullar tatil mi?
Bolu Valiliğinden henüz 19 Mart Çarşamba günü ile ilgili tatil duyurusu gelmedi.
Karabük’te okullar tatil mi?
Karabük’te 19 Mart Çarşamba yarın için Valilikten kar tatiline ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
Çankırı’da okullar tatil mi?
19 Mart Çarşamba günü Çankırı’da okulların tatil olduğuna dair Valilikten henüz bir açıklama gelmedi.
Çorum’a okullar tatil mi?
19 Mart Çarşamba günü için Çorum’a okul tatiline ilişkin Valilikten henüz bir açıklama yapılmadı.
Amasya’da okullar tatil mi?
Amasya’da Valiliğinden 19 Mart Çarşamba günü için kar tatile açıklaması gelmedi.
Tokat’ta okullar tatil mi?
Tokat’ta 19 Mart Çarşamba günü okulların tatil olduğuna ilişkin Tokat Valiliğinden henüz bir açıklama gelmedi.
Sivas’ta okullar tatil mi?
Sivas’ta 19 Mart Çarşamba günü okulların tatil olacağına dair henüz valilik tarafından bir açıklama gelmedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, hava sıcaklığının, ülke genelinde hissedilir derece azalacağı tahmin ediliyor. Yağışların, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç), İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.