Meteoroloji hava durumu tahminlerine göre, hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç), İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Peki kar yağışının yeniden başlayacak olmasıyla birlikte okullar tatil olacak mı? Bolu, Karabük, Çankırı, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas’ta okullar tatil mi? 19 Mart Çarşamba Valilikten tatil açıklaması geldi mi? sorularına yanıt aranmaya başlandı.