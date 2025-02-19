Soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren kentin yüksek kesimlerinde yağmur yerini, kar yağışına bıraktı. Edirne, Bolu, Samsun ve Sinop'ta kar etkili oluyor. Bugün Samsun ve Sinop'ta okullar tatil edilmişti. Peki yarın okullar tatil mi? Samsun, Edirne, Bolu ve Sinop’ta 20 Şubat Perşembe okul var mı, Valilik açıklama yaptı mı? İşte detaylar.
Samsun'un Havza ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Sinop’ta kar nedeniyle 219 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Kent merkezinde sabah başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Otoyolun tünel kesiminde de dün akşam saatlerinde başlayan yağış sürüyor. Soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne’nin yüksek kesimlerinde yağmur yerini, kar yağışına bıraktı. Kar yağışının sürdüğü Samsun, Edirne, Bolu ve Sinop’ta okul tatili haberi olup olmadığı merak konusu. Peki Samsun, Edirne, Bolu ve Sinop’ta 20 Şubat Perşembe okul var mı, Valilik açıklama yaptı mı?
Samsun'da okullar tatil mi?
Samsun'un Havza ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığı, ilçe merkezinde 10 santimetreyi bulurken yüksek kesimlerde ise 15 ila 20 santimetreye ulaştı. Kar yağınının olduğu Samsun’da yarın okullar tatil olacak mı? sorusuna yanıt aranıyor. 19 Şubat Çarşamba günü için Samsun Valiliğinden kar tatiline ilişkin açıklama geldi.
Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak, Ladik ve Salıpazarı ilçelerinde eğitime 19 Şubat Çarşamba günü ara verildiği bildirildi.
20 Şubat Perşembe günü için Samsun Valiliğinden kar tatiline ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
Sinop’ta yarın okullar tatil mi?
Sinop’ta kar nedeniyle 219 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar yağışı dolayısıyla Ayancık ilçesinde 46, Dikmen’de 22, Durağan’da 36, Gerze’de 27, Türkeli’nde 9, Erfelek’te 19, Boyabat’ta 41, Saraydüzü’nde 8 ve merkez ilçede 11 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının olduğu Sinop’ta yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe okul var mı? sorusuna yanıt aranıyor. Sinop Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldi.
Sinop’ta, kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde taşımalı eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelindeki olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.
Sinop Valiliğinden 20 Şubat Perşembe günü için kar tatiline ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi.
Bolu’da okullar tatil mi?
Bolu kent merkezi ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji hava durumu tahminlerine göre Bolu’da yarın sağanak kar yağışı bekleniyor. 20 Şubat Perşembe günü için Bolu Valiliğinden kar tatili açıklaması gelmedi.
Edirne’de okullar tatil mi?
Edirne’nin yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor. Kar, Bulgaristan sınırına yakın köyleri beyaz bir örtüyle kapladı. Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü bölgede, kar yağışının perşembe gününe kadar sürmesi öngörülüyor. Edirne’de yarın okul tatiline ilişkin Edirne Valiliğinden henüz bir açıklama gelmedi.