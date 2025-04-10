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Öğrenci ve veliler yarıyıl tatili uzayacak yaz tatili kısalacak iddiasını konuşuyor

Öğrenci ve veliler yarıyıl tatili uzayacak yaz tatili kısalacak iddiasını konuşuyor

16:5410/04/2025, Perşembe
G: 10/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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<p>Yarıyıl tatili uzayacak mı yaz tatili kısalacak mı?</p>
Yarıyıl tatili uzayacak mı yaz tatili kısalacak mı?

Yaklaşık 20 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen, ikinci ara tatilin ardından dersbaşı yaptı. Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) gündeminde olduğu iddia edilen ara tatillerin kaldırılarak yarıyıl tatilinin bir aya uzatılması, 2 buçuk aylık yaz tatilinin de 1 aya düşürüleceği söylentileri hem öğrenci ve veliler hem de eğitim çevresinde büyük yankı buldu. Yaz tatili erkene mi çekilecek? Bakanlıktan açıklama geldi.

2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili de sona erdi. Öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte 9 gün boyunca hem dinlendi. Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen, ders zilinin çalmasıyla ikinci döneme kaldığı yerden devam etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullar 20 Haziran Cuma günü sona erecek.

ARA TATİLLER KALKACAK MI, YARIYIL TATİLİ 1 AY MI OLACAK?

İkinci ara tatilin sona ermesiyle birlikte milyonlarca öğrenci yeniden ders başı yaptı. Eğitim camiası ortaya atılan bir iddiayla çalkalanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) ara tatilleri kaldıracağı yarıyıl tatili bir aya çıkaracağına yönelik iddia hem öğrenciler hem de veliler tarafından merak konusu oldu.

Bakanlık kaynakları ara tatilin kaldırılması için bir hazırlık olmadığını dile getirse de ortaya atılan iddiaya göre, kasım ve nisan ara tatiller kalkacak, yarıyıl tatilinin 1 aya çıkacak.

YAZ TATİLİ KISALACAK MI?

Bir başka iddia ise haziran ve eylül ayları arasında milyonlarca öğrencinin karne sonrası yaptığı yaz tatili süresi. 2 buçuk aylık yaz tatilinin 1 aya düşürüleceği de iddialar arasında.

YAZ TATİLİ ERKENE Mİ ÇEKİLECEK?

Bu yıl Kurban Bayramı ise 6 Haziran 2025 Cuma – 9 Haziran 2025 Pazartesi tarihleri arasında gerçekleşecek. 4 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından 10 gün sonra da öğrenciler karne alacak. Durum böyle olunca yaz tatili ve okulların kapanışının Kurban Bayramı öncesinde olabileceği beklentisi arttı. Ancak bakanlık bir haftalık farkla okulların erken kapanacağı ya da yaz tatilinin erkene çekileceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Eğitim takvimi planlandığı gibi ilerleyecek Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bakanlığımızca "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi", 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmış ve eğitim öğretim süreçleri, açıklanan takvim doğrultusunda devam etmektedir. Söz konusu takvime göre 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılı, daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecektir."

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