Yaşam süresi en kısa olan şehirler listesi açıklandı: Sizin şehriniz nerede? Kadın ve erkeğe göre sıralama...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de yaşam süresinin en kısa olduğu şehirlerin listesini açıkladı. Son yayınlanan verilere göre, Kilis en kısa yaşam süresine sahip şehir olarak öne çıktı. Peki, diğer şehirler nasıl bir durumda? Kadın ve erkeklerin ortalama yaşam süreleri şehirler bazında nasıl farklılık gösteriyor? Yaşadığınız şehir bu listede kaçıncı sırada? İşte tüm detaylar...