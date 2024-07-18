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Yaşam süresi en kısa olan şehirler listesi açıklandı: Sizin şehriniz nerede? Kadın ve erkeğe göre sıralama...

11:17 - 18/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'de yaşam süresinin en kısa olduğu şehirler belirlendi. Şehriniz bu listede kaçıncı sırada yer alıyor? En düşük yaşam süresine sahip olan il hangisi? Türkiye'de en kısa yaşam süresine sahip şehirler listesinde kadın ve erkeklerin ortalama yaşam süreleri de detaylandırılmış. İşte detaylar...

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de yaşam süresinin en kısa olduğu şehirlerin listesini açıkladı. Son yayınlanan verilere göre, Kilis en kısa yaşam süresine sahip şehir olarak öne çıktı. Peki, diğer şehirler nasıl bir durumda? Kadın ve erkeklerin ortalama yaşam süreleri şehirler bazında nasıl farklılık gösteriyor? Yaşadığınız şehir bu listede kaçıncı sırada? İşte tüm detaylar...

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TÜİK‘in tüm şehirleri kapsayan Türkiye’de yaşam süresi en kısa şehirler sıralamasında sizin şehir kaçıncı sırada yer alıyor? İşte o liste:

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1- TUNCELİ

Erkek: 76.2

Kadın: 85.7

Genel Ortalama: 80.5

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2- MUĞLA

Erkek: 77.7

Kadın: 83.5

Genel Ortalama: 80.5

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3- MARDİN

Erkek: 76.9

Kadın: 83.7

Genel Ortalama: 80.3

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4- GİRESUN

Erkek: 75.9

Kadın: 84.3

Genel Ortalama: 80.1

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5- GÜMÜŞHANE

Erkek: 76.1

Kadın: 83.6

Genel Ortalama: 79.9

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6- TRABZON

Erkek: 76

Kadın: 83.4

Genel Ortalama: 79.8

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7- ORDU

Erkek: 76.6

Kadın: 83

Genel Ortalama: 79.8

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8- RİZE

Erkek: 75.3

Kadın: 83.7

Genel Ortalama: 79.6

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9- ADIYAMAN

Erkek: 76.6

Kadın: 82.5

Genel Ortalama: 79.5

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10- ANKARA

Erkek: 76.7

Kadın: 81.9

Genel Ortalama: 79.4

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11- ANTALYA

Erkek: 76.6

Kadın: 82

Genel Ortalama: 79.2

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12- ARTVİN

Erkek: 76

Kadın: 82.7

Genel Ortalama: 79.3

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13- BOLU

Erkek: 76.5

Kadın: 81.9

Genel Ortalama: 79.2

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14- KAHRAMANMARAŞ

Erkek: 76.8

Kadın: 81.5

Genel Ortalama: 79.1

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15- ERZİNCAN

Erkek: 76.7

Kadın: 81.4

Genel Ortalama: 79

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16- KARAMAN

Erkek: 76.7

Kadın: 81.4

Genel Ortalama: 79

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17- DENİZLİ

Erkek: 76.1

Kadın: 81.5

Genel Ortalama: 78.8

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18- MALATYA

Erkek: 75.9

Kadın: 81.8

Genel Ortalama: 78.8

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19- İZMİR

Erkek: 75.8

Kadın: 81.9

Genel Ortalama: 78.8

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20- BATMAN

Erkek: 75.4

Kadın: 81.9

Genel Ortalama: 78.7

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20- MUŞ

Erkek: 74.2

Kadın: 80.9

Genel Ortalama: 77.5

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19- KASTAMONU

Erkek: 74.6

Kadın: 80.5

Genel Ortalama: 77.5

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18- BİTLİS

Erkek: 75

Kadın: 80

Genel Ortalama: 77.5

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17- SAKARYA

Erkek: 74.8

Kadın: 80.3

Genel Ortalama: 77.5

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16- BURSA

Erkek: 74.9

Kadın: 80.1

Genel Ortalama: 77.5

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15- ŞANLIURFA

Erkek: 74.1

Kadın: 80.6

Genel Ortalama: 77.4

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14- ADANA

Erkek: 74.5

Kadın: 80.2

Genel Ortalama: 77.4

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13- MANİSA

Erkek: 74.4

Kadın: 80.4

Genel Ortalama: 77.4

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12- HAKKARİ

Erkek: 74.4

Kadın: 79.1

Genel Ortalama: 77.3

32/ 42

11- ERZURUM

Erkek: 74.9

Kadın: 79.7

Genel Ortalama: 77.3

33/ 42

10- KIRKLARELİ

Erkek: 74.6

Kadın: 79.2

Genel Ortalama: 76.9

34/ 42

9- TEKİRDAĞ

Erkek: 74.4

Kadın: 80

Genel Ortalama: 77.1

35/ 42

8- KIRIKKALE

Erkek: 74.6

Kadın: 79.6

Genel Ortalama: 77.1

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7- AFYONKARAHİSAR

Erkek: 74.6

Kadın: 79.4

Genel Ortalama: 77

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6- KÜTAHYA

Erkek: 74.6

Kadın: 79.2

Genel Ortalama: 76.9

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5- GAZİANTEP

Erkek: 76.7

Kadın: 79.5

Genel Ortalama: 76.7

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4- ARDAHAN

​Erkek: 73.5

Kadın: 79.9

Genel Ortalama: 79.9

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3- AĞRI

Erkek: 73.7

Kadın: 77.5

Genel Ortalama: 75.8

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2- VAN

Erkek: 73.2

Kadın: 78.0

Genel Ortalama: 75,6

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1- KİLİS

Erkek: 72.3

Kadın: 77.6

Genel Ortalama: 75

#yaşam süresi
#en kısa ömürlü şehirler listesi
#TÜİK
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