Yaşam süresi en kısa olan şehirler listesi açıklandı: Sizin şehriniz nerede? Kadın ve erkeğe göre sıralama...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'de yaşam süresinin en kısa olduğu şehirler belirlendi. Şehriniz bu listede kaçıncı sırada yer alıyor? En düşük yaşam süresine sahip olan il hangisi? Türkiye'de en kısa yaşam süresine sahip şehirler listesinde kadın ve erkeklerin ortalama yaşam süreleri de detaylandırılmış. İşte detaylar...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de yaşam süresinin en kısa olduğu şehirlerin listesini açıkladı. Son yayınlanan verilere göre, Kilis en kısa yaşam süresine sahip şehir olarak öne çıktı. Peki, diğer şehirler nasıl bir durumda? Kadın ve erkeklerin ortalama yaşam süreleri şehirler bazında nasıl farklılık gösteriyor? Yaşadığınız şehir bu listede kaçıncı sırada? İşte tüm detaylar...
TÜİK‘in tüm şehirleri kapsayan Türkiye’de yaşam süresi en kısa şehirler sıralamasında sizin şehir kaçıncı sırada yer alıyor? İşte o liste:
1- TUNCELİ
Erkek: 76.2
Kadın: 85.7
Genel Ortalama: 80.5
2- MUĞLA
Erkek: 77.7
Kadın: 83.5
Genel Ortalama: 80.5
3- MARDİN
Erkek: 76.9
Kadın: 83.7
Genel Ortalama: 80.3
4- GİRESUN
Erkek: 75.9
Kadın: 84.3
Genel Ortalama: 80.1
5- GÜMÜŞHANE
Erkek: 76.1
Kadın: 83.6
Genel Ortalama: 79.9
6- TRABZON
Erkek: 76
Kadın: 83.4
Genel Ortalama: 79.8
7- ORDU
Erkek: 76.6
Kadın: 83
Genel Ortalama: 79.8
8- RİZE
Erkek: 75.3
Kadın: 83.7
Genel Ortalama: 79.6
9- ADIYAMAN
Erkek: 76.6
Kadın: 82.5
Genel Ortalama: 79.5
10- ANKARA
Erkek: 76.7
Kadın: 81.9
Genel Ortalama: 79.4
11- ANTALYA
Erkek: 76.6
Kadın: 82
Genel Ortalama: 79.2
12- ARTVİN
Erkek: 76
Kadın: 82.7
Genel Ortalama: 79.3
13- BOLU
Erkek: 76.5
Kadın: 81.9
Genel Ortalama: 79.2
14- KAHRAMANMARAŞ
Erkek: 76.8
Kadın: 81.5
Genel Ortalama: 79.1
15- ERZİNCAN
Erkek: 76.7
Kadın: 81.4
Genel Ortalama: 79
16- KARAMAN
Erkek: 76.7
Kadın: 81.4
Genel Ortalama: 79
17- DENİZLİ
Erkek: 76.1
Kadın: 81.5
Genel Ortalama: 78.8
18- MALATYA
Erkek: 75.9
Kadın: 81.8
Genel Ortalama: 78.8
19- İZMİR
Erkek: 75.8
Kadın: 81.9
Genel Ortalama: 78.8
20- BATMAN
Erkek: 75.4
Kadın: 81.9
Genel Ortalama: 78.7
20- MUŞ
Erkek: 74.2
Kadın: 80.9
Genel Ortalama: 77.5
19- KASTAMONU
Erkek: 74.6
Kadın: 80.5
Genel Ortalama: 77.5
18- BİTLİS
Erkek: 75
Kadın: 80
Genel Ortalama: 77.5
17- SAKARYA
Erkek: 74.8
Kadın: 80.3
Genel Ortalama: 77.5
16- BURSA
Erkek: 74.9
Kadın: 80.1
Genel Ortalama: 77.5
15- ŞANLIURFA
Erkek: 74.1
Kadın: 80.6
Genel Ortalama: 77.4
14- ADANA
Erkek: 74.5
Kadın: 80.2
Genel Ortalama: 77.4
13- MANİSA
Erkek: 74.4
Kadın: 80.4
Genel Ortalama: 77.4
12- HAKKARİ
Erkek: 74.4
Kadın: 79.1
Genel Ortalama: 77.3
11- ERZURUM
Erkek: 74.9
Kadın: 79.7
Genel Ortalama: 77.3
10- KIRKLARELİ
Erkek: 74.6
Kadın: 79.2
Genel Ortalama: 76.9
9- TEKİRDAĞ
Erkek: 74.4
Kadın: 80
Genel Ortalama: 77.1
8- KIRIKKALE
Erkek: 74.6
Kadın: 79.6
Genel Ortalama: 77.1
7- AFYONKARAHİSAR
Erkek: 74.6
Kadın: 79.4
Genel Ortalama: 77
6- KÜTAHYA
Erkek: 74.6
Kadın: 79.2
Genel Ortalama: 76.9
5- GAZİANTEP
Erkek: 76.7
Kadın: 79.5
Genel Ortalama: 76.7
4- ARDAHAN
Erkek: 73.5
Kadın: 79.9
Genel Ortalama: 79.9
3- AĞRI
Erkek: 73.7
Kadın: 77.5
Genel Ortalama: 75.8
2- VAN
Erkek: 73.2
Kadın: 78.0
Genel Ortalama: 75,6
1- KİLİS
Erkek: 72.3
Kadın: 77.6
Genel Ortalama: 75