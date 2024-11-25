Memurlar ve emekliler için Ocak ayında yapılacak zam oranları yaklaşıyor. Enflasyona endeksli zam oranlarıyla ilgili ilk ipuçları Finansal Kurumlar Birliği'nin yeni anketinden geldi. Ankete göre, memurlar için zam oranının yüzde 12'yi, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise yüzde 16'yı aşabileceği tahmin ediliyor. Enflasyon oranlarının kasım ve aralık ayı verileriyle netleşeceği belirtilirken, zam oranlarına ek olarak refah payı düzenlemesinin de gündemde olduğu ifade ediliyor. Kesin zam oranları, TÜİK'in 2024 yıl sonu enflasyon verilerini açıklamasının ardından netleşecek ve Ocak ayında maaşlara yansıtılacak.

1 /11 Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin gözü, 2025 Ocak ayında yapılacak maaş artışına çevrildi. Zam oranlarını, 2024 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon verileri şekillendirecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, doğrudan 6 aylık enflasyon oranında artış alacak. Memurlar ve memur emeklilerinde ise enflasyon farkı hesaplamasında kritik bir detay dikkat çekiyor: 2024'ün ikinci yarısında enflasyon yüzde 10'u aşarsa, aşan kısım, yüzde 6'lık toplu sözleşme zammına eklenerek maaşlara yansıtılacak. Kesin zam oranı, TÜİK'in aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından netlik kazanacak. Ocak ayında maaşlara yansıması beklenen bu artış, milyonlarca vatandaş için merakla bekleniyor.



2 /11 Ocak Zammı İçin Geri Sayım: Gözler 3 Aralık ve 3 Ocak’ta Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin maaşlarını etkileyecek Ocak zam oranları şekillenmeye başladı.

3 /11 TÜİK’in açıklayacağı Kasım enflasyon verisi ile 6 aylık enflasyon büyük ölçüde netleşecek. Kritik veri 3 Aralık’ta kamuoyuna duyurulacak, kesin zam oranı ise 3 Ocak’ta açıklanacak.

4 /11 Mevcut Veriler ve Tahminler Temmuz-Ekim dönemi enflasyonu SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 12.06, memurlar ve memur emeklileri için yüzde 7.99’luk bir zammı işaret ediyor.

5 /11 Kasım ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 2.48 olarak öngörülüyor.

6 /11 2024 Yılı Tahminleri 6 aylık enflasyon oranı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 16.41, memurlar için yüzde 12.18 olarak hesaplanabilir.

7 /11 En düşük maaşlar, memurlarda 43 bin 980 TL’ye, memur emeklilerinde 19 bin 730 TL’ye yükselebilir.

8 /11 Merkez Bankası tahminlerine göre: Enflasyonun yüzde 44 gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15.45, memur maaşlarına yüzde 11.25 zam yapılabilecek.

9 /11 Enflasyonun yüzde 46 olması durumunda zam oranı SSK ve Bağ-Kur için yüzde 17.05, memurlar için yüzde 12.79’a ulaşabilir.

10 /11 Ek Artış Gündemde Enflasyona bağlı artışın yanı sıra, maaşlara refah payı eklenmesi de tartışılıyor. Ayrıca, halen 12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı için bir iyileştirme yapılması bekleniyor. Taban aylığın emekli zammı oranında artırılması, en güçlü formüllerden biri olarak değerlendiriliyor.