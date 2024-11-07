YENİ TORBA YASA SON DAKİKA 2024: Bağkur 7200, 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Bağ-Kur erken emeklilik...

BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Düzenlemenin ne zaman yapılacağı henüz netlik kazanmış değil.

Bu konuda en son açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptı;

Işıkhan, Bağ-Kurlular'ın prim gün sayısının SSK'lılarla eşitlenmesine yönelik çalışmanın orta vadeli plan içinde olduğunu söyledi. Buna göre önümüzdeki iki yıl içinde bu konuda bir düzenleme yapılacak. Bu sene sonuna kadar düzenleme yapılacağını sanmıyorum."