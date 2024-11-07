YENİ TORBA YASA SON DAKİKA 2024: Bağkur 7200, 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Bağ-Kur erken emeklilik...

Torba Yasa kapsamında gündeme gelen Bağ-Kur prim gün sayısı, kamuoyunda geniş yankı uyandırıyor. Yasanın içeriğinde yer alan düzenlemeler arasında, Bağ-Kur sigortalılarının emeklilik için gerekli prim gün sayısının 9.000 günden 7.200 güne düşürülmesi hedefleniyor. Bu değişiklik, özellikle küçük esnaf ve kendi işini yürüten Bağ-Kur’lular için önemli bir avantaj sağlayabilir. Peki, Bağ-Kur 7.200 prim gün sayısı ne zaman yürürlüğe girecek ve kimleri kapsayacak?
Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesine ilişkin düzenleme, kamuoyunun gündeminde sıcaklığını koruyor. Esnafların emeklilik planlarını yeniden şekillendirecek bu değişiklik, kuaför, berber, bakkal gibi küçük esnafın 5 yıl daha erken emekli olabilmesinin önünü açacak. Mevcut sistemde 9.000 prim günü ile emekli olabilen Bağ-Kur’lular, bu düzenlemenin yasalaşmasıyla SSK’lılarla aynı şartlarda, 7.200 prim günü üzerinden emekli olabilecek.
5 YIL ÖNCE EMEKLİ OLUNABİLECEK
Bağ-Kur'lular 9000 prim günü şartı nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından faydalanamamıştı. Bağ-Kur'lu çalışanlar için bakanlık tarafından çalışma başlatılmıştı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte Bağ-kur'lular 5 yıl önce emekli olabilecek.
ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK ÇIKACAK MI, NE ZAMAN GELECEK?
Yeni dönem TBMM'de ekonomi konuları gündemin en üst sıralarında yer alıyor. Bu konular arasında Bağ-Kur'da 7200 prim gün sayısı da önemli bir yer tutuyor. SGK'da SSK ve Bağ-Kur prim günlerinin eşitlenmesiyle, Bağ-Kur'da 9000 olan prim gün sayısı 7200'e düşebilir.
Bu düzenleme, kuaför, berber, mahalle bakkalı, ayakkabı tamircisi gibi küçük esnafın erken emeklilik imkanı elde etmesini sağlayabilir. Meclis'in bu konudaki çalışmaları ve alınacak kararlar yakından takip ediliyor.
BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Düzenlemenin ne zaman yapılacağı henüz netlik kazanmış değil.
Bu konuda en son açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptı;
Işıkhan, Bağ-Kurlular'ın prim gün sayısının SSK'lılarla eşitlenmesine yönelik çalışmanın orta vadeli plan içinde olduğunu söyledi. Buna göre önümüzdeki iki yıl içinde bu konuda bir düzenleme yapılacak. Bu sene sonuna kadar düzenleme yapılacağını sanmıyorum."
BAĞ-KUR 7200 PRİM ÇIKTI MI, NE ZAMAN YASALAŞACAK?
Bağ-Kur 7200 prim gün sayısı düzenlemesi, esnafların emeklilik planlarını yeniden şekillendirecek ve sosyal güvenlik sisteminde önemli bir değişiklik sağlayacak. Bakan Işıkhan'ın açıklamaları, bu önemli düzenlemenin yakın zamanda yürürlüğe gireceğine işaret ediyor.
BAKAN IŞIKHAN'IN AÇIKLAMALARI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ve ev kadınlarına prim desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine ilişkin konuşan Bakan Işıkhan, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki." ifadelerini kullandı.
Ev hanımlarına emeklilik (prim desteği), kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, SSK-Bağkur prim eşitlemesi gibi birçok çalışmayı kapsayan yeni torba yasada Bağ-Kur 7200 prim günü ile emekliliğin de olması bekleniyor. Düzenlemenin Meclis'ten geçmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması öngörülüyor.
BAĞKUR 7200 GÜN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER, KİMLER FAYDALANABİLECEK?
Bağkur 7200 prim müjdesinin detayları belli olmasa da kapsamı şu şekilde ifade ediliyor; Düzenlemeden Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber, kıraathane sahipleri gibi küçük esnaf yararlanacak. Şirket sahibi olan, bilanço esasına göre defter tutan büyük işletme sahipleri yasal düzenlemeden faydalanamayacak.
BAĞ-KUR 7 BİN GÜNE DÜŞECEK Mİ?
Bağ-Kur prim gün sayısının düşmesiyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şunları söyledi:
"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."