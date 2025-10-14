Yeni Şafak
Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek? 2025-2026 zamlı trafik cezaları ne kadar oldu?

Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek? 2025-2026 zamlı trafik cezaları ne kadar oldu?

12:4814/10/2025, Salı
Yeni trafik cezaları, Bakan Yerlikaya'nın yapmış olduğu duyuruların akabinde merak konusu oldu. Karayollarında güvenliği artırmak ve kural ihlallerini en aza indirmek amacıyla hazırlanan yeni trafik yasası teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda ele alınarak yürürlüğe girmeye hazırlanıyor. Hız ihlali başta olmak üzere birçok kurala yüksek ceza geliyor. Peki, yeni cezalar ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar...

Trafik cezalarına dair düzenleme için artık gün sayılıyor. Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine göre drift, trafiği engelleyecek konvoylar, aracından saldırma maksadıyla inen sürücülere ciddi cezalar söz konusu olacak. Yeni trafik cezaları ile sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlamak, kazaları ve yaralanmaları en aza indirmek amaçlanıyor.

YENİ TRAFİK CEZALARI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Yeni trafik yasası değişikliklerinin Meclis Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Yeni Hız İhlali Cezaları ve Ehliyete El Koyma Süreleri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından açıklanan yeni hız ihlali cezaları, sürücülere hem yüksek para cezaları hem de ehliyete el koyma yaptırımları getiriyor.

Hız sınırı aşımına göre uygulanacak yeni cezalar:

Hız Aşımı (km/s) Para Cezası (₺) Ehliyete El Koyma Süresi

6–10 km/s 2.000 TL Yok

11–15 km/s 4.000 TL Yok

16–20 km/s 6.000 TL Yok

21–25 km/s 8.000 TL Yok

26–35 km/s 12.000 TL Yok

36–45 km/s 15.000 TL Yok

46–55 km/s 20.000 TL 30 gün

56–65 km/s 25.000 TL 60 gün

66 km/s ve üzeri 30.000 TL 90 gün

Amaç: Caydırıcılığı Artırmak

İçişleri Bakanlığı'na göre, yeni düzenlemenin amacı:

Trafikte kural ihlallerini azaltmak

Can ve mal güvenliğini sağlamak

Sürücülerin disiplinini artırmak




