Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek? 2025-2026 zamlı trafik cezaları ne kadar oldu?

Yeni trafik cezaları, Bakan Yerlikaya'nın yapmış olduğu duyuruların akabinde merak konusu oldu. Karayollarında güvenliği artırmak ve kural ihlallerini en aza indirmek amacıyla hazırlanan yeni trafik yasası teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda ele alınarak yürürlüğe girmeye hazırlanıyor. Hız ihlali başta olmak üzere birçok kurala yüksek ceza geliyor. Peki, yeni cezalar ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar...

1 /5 Trafik cezalarına dair düzenleme için artık gün sayılıyor. Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine göre drift, trafiği engelleyecek konvoylar, aracından saldırma maksadıyla inen sürücülere ciddi cezalar söz konusu olacak. Yeni trafik cezaları ile sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlamak, kazaları ve yaralanmaları en aza indirmek amaçlanıyor.

2 /5 YENİ TRAFİK CEZALARI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK? Yeni trafik yasası değişikliklerinin Meclis Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

3 /5 Yeni Hız İhlali Cezaları ve Ehliyete El Koyma Süreleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından açıklanan yeni hız ihlali cezaları, sürücülere hem yüksek para cezaları hem de ehliyete el koyma yaptırımları getiriyor.

4 /5 Hız sınırı aşımına göre uygulanacak yeni cezalar: Hız Aşımı (km/s) Para Cezası (₺) Ehliyete El Koyma Süresi 6–10 km/s 2.000 TL Yok 11–15 km/s 4.000 TL Yok 16–20 km/s 6.000 TL Yok 21–25 km/s 8.000 TL Yok 26–35 km/s 12.000 TL Yok 36–45 km/s 15.000 TL Yok 46–55 km/s 20.000 TL 30 gün 56–65 km/s 25.000 TL 60 gün 66 km/s ve üzeri 30.000 TL 90 gün